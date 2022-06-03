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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.. الصحة تستعد لمكافحة جدري القرود.. وتحرك عاجل بسبب إهانة أم كلثوم

نتيجة الشاهدة الإعدادية
نتيجة الشاهدة الإعدادية

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الإنترنت، تحت مسمى منصة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لـ رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس أو منصة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال  الضغط هنا 

الصحة توضح إجراءات مكافحة العدوى بعربات الإسعاف الطبي لجدري القرود حال ظهوره

نشرت وزارة الصحة والسكان نموذجا استرشاديا للتعامل مع حالات الإصابة بـ جدري القرود ، خلال نقلها في سيارات الإسعاف  وذلك في إطار الحفاظ على مصر خالية تماماً من هذا الفيروس .

اتحاد الكرة: احتفالية تليق بإنجازات محمد صلاح داخل معسكر المنتخب
قال الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجميع فى مصر و العالم العربي، يفتخر بـ محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وفريق ليفربول.

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

أثارت تصريحات أحد الباحثين عن شهرة زائفة حالة من الغضب الشديد، في أوساط المثقفين خاصة، وبين محبي كوكب الشرق أم كلثوم بصفة عامة، حيث تطاول شاعر مجهول يدعى ناصر دويدار، عضو باتحاد كتاب مصر، خلال أمسية ثقافية داخل أروقة الاتحاد، على سيدة الغناء أم كلثوم، والشاعر العظيم أحمد رامى، وهما قامتين طالما أمتعا الجمهور العربي ببصمات في تاريخ الأغنية العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

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