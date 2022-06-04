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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

87 % خلع.. المركزي للإحصاء: حالة طلاق واحدة كل 2.4 دقيقة في الساعة|فيديو

الطلاق
الطلاق

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن  مصر مقارنة ببقية الدول العربية والعالم  في حالات الطلاق هي أقل نسبة، مؤكدًا أن معدل حالات الزواج في مصر في الدقيقة 1.7 حالة زواج في اليوم يصلوا إلي 2400 حالة زواج وفي الشهر 73 ألف .

وأضاف خيرت بركات خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة "دي إم سي" ، إن مصر يحدث بها حالة طلاق واحد كل 2.4 دقيقة في الساعة يصلون إلي 25 حالة طلاق وهذا خلال عام 2020 ، مؤكدًا أن 222 ألف حالة طلاق في عام 2020 أصبحوا 254 ألف حالة طلاق في 2021. 

وأوضح خيرت بركات، أن  قانون الأحوال الشخصية الجديد الهدف منه حل المشاكل بين الأزواج التي ينتج عنها طلاق ، مشيرا إلي أن نسب الطلاق ترتفع في الحضر عن الريف في الحضر 54% مقابل 45% لحالات الطلاق في الريف والقاهرة هي الأعلى في الطلاق لعام 2021 و87% من حالات الطلاق تتم عن طريق الخلع .

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