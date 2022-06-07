عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خفيف الوزن .. جوردون موراي تعمل على إطلاق طرازين كهربائيين SUV

جوردون موراي
جوردون موراي

 

أعلن صانع السيارات "جوردون موراي" أنه بصدد تطوير طرازين SUV كهربائيين بالكامل.

جوردون موراي

جوردون موراي أوتوموتيف شركة السيارات التي أسسها المصمم الأسطوري "إيان جوردون موراي" الذي عمل مع مكلارين في تصميم سيارات فورمولا 1 الخارقة، استطاعت أن تنجح وتثبت نفسها في الأسواق من خلال سيارتيها الخارقتين. T.50 و  T.33  كلاهما من السيارات الرياضية التقليدية التي تعمل بالاحتراق الداخلي وكلاهما بيع بالفعل للجمهور.

 

لم تعلن الشركة في بيان رسمي عن السيارات الكهربائية، لكن  جوردون موراي  بنفسه تحدث مؤخرًا مع Autocar وأعلن أن سيارتي الدفع الرباعي "ستغيران الطريقة التي نفكر يفكر بها المشتري حول الديناميكيات للسيارة والقلق بشأن انطاق القيادة" من الصعب معرفة ما يعنيه هذا بالضبط، لا يزال الطرازين قيد التطوير وفي في مراحلهما المبكرة جدًا ، ولكن يبدو أن النموذجين الجديدين سيتبعان نفس الوصفة الأساسية مثل T.50 و T.33. وبالتالي نتوقع سيارات ذات خلوص أرضي مرتفع خفيفة الوزن وذات كفاءة ديناميكية هوائية.

جوردون موراي

يبخل جوردون موراي بالتفاصيل الفنية في الوقت الحالي ولكنه شارك على الأقل معلومات بخصوص مجموعة نقل سيارتي الدفع الرباعي. سيكون أحد الطرازات الجديدة بنظام الدفع بالعجلات الأمامية مع مساحة تتسع لأربعة ركاب. سيكون الطراز الأكثر تكلفة هو طراز الدفع الرباعي بخمسة مقاعد. سيتم تسعير سيارتي الـ SUV لتكون باسعار معقولة وستكون خفيفة قدر الإمكان.

جوردون موراي

واستطرد "موراي": "لا يمكن أن يكون تكون السيارات العائلية فوق الـ 2.5 طن كما هو شائع الآن، نحن نفكر بطريقة مختلفة، نعتقد أن هناك طريقة أفضل. سيتم بناء كلا المنتجين الجديدين وفقًا لما يسمى بطريقة إنتاج iStream. من المحتمل أن يتم التجميع في مصنع Windlesham ، إنجلترا ، حيث تستثمر مجموعة جوردون موراي 300 مليون جنيه إسترليني (377 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في خطة توسع جديدة مدتها خمس سنوات".

جوردون موراي SUV T 50 T 33 إيان جوردون موراي مكلارين فورمولا 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

بسبب منخفض الهند الموسمي .. مصر تتعرض لموجة حارة قوية تبدأ غداً

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

موضوعات متعلقة

فورد تخفض إنتاج طراز فوكس بألمانيا وشائعات عن إغلاق وشيك للمصنع

تغييرات مرئية بنفس الإمكانيات.. بنتلي تصدر فئة S في طرازي كونتيننتال GT و GTC

مصممة حسب طلب المشتري.. جينيسيس تنشئ قسم one of one للسيارات التفصيل

أصبحت علامة تجارية فرعية.. هيونداي توقف إنتاج سيارات إيونيك يوليو المقبل

كيا وهيونداي وجينيسيس تنتج طرازات جديدة للقارة الأوروبية

أبرزهم رينج روفر وفيات باندا.. السيارات الأطول عمرا في السوق

فرنسا تصدر قوانين جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية المستعملة

أسوأ مايو منذ 30 عاما.. انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في بريطانيا بنسبة 20.6%

ترشيحاتنا

تسجيل الإصابة الثالثة بـ جدري القرود في إسرائيل

حرب سلايف.. ميجان ماركل تتجاهل كيت ميدلتون بـ حركة غريبة

زيلينسكي: عقوبات الغرب لا تؤثر على روسيا

المشاط: برنامج التمكين للمرأة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

الأوقاف: أخطر تحدٍ يواجهنا اليوم هو الاستخدام السياسي للجماعات المتطرفة

الجبالي خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: مدينة الإنتاج تقدم كافة التسهيلات للأشقاء العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ