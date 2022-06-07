خفيف الوزن .. جوردون موراي تعمل على إطلاق طرازين كهربائيين SUV

أعلن صانع السيارات "جوردون موراي" أنه بصدد تطوير طرازين SUV كهربائيين بالكامل.

جوردون موراي

جوردون موراي أوتوموتيف شركة السيارات التي أسسها المصمم الأسطوري "إيان جوردون موراي" الذي عمل مع مكلارين في تصميم سيارات فورمولا 1 الخارقة، استطاعت أن تنجح وتثبت نفسها في الأسواق من خلال سيارتيها الخارقتين. T.50 و T.33 كلاهما من السيارات الرياضية التقليدية التي تعمل بالاحتراق الداخلي وكلاهما بيع بالفعل للجمهور.

لم تعلن الشركة في بيان رسمي عن السيارات الكهربائية، لكن جوردون موراي بنفسه تحدث مؤخرًا مع Autocar وأعلن أن سيارتي الدفع الرباعي "ستغيران الطريقة التي نفكر يفكر بها المشتري حول الديناميكيات للسيارة والقلق بشأن انطاق القيادة" من الصعب معرفة ما يعنيه هذا بالضبط، لا يزال الطرازين قيد التطوير وفي في مراحلهما المبكرة جدًا ، ولكن يبدو أن النموذجين الجديدين سيتبعان نفس الوصفة الأساسية مثل T.50 و T.33. وبالتالي نتوقع سيارات ذات خلوص أرضي مرتفع خفيفة الوزن وذات كفاءة ديناميكية هوائية.

جوردون موراي

يبخل جوردون موراي بالتفاصيل الفنية في الوقت الحالي ولكنه شارك على الأقل معلومات بخصوص مجموعة نقل سيارتي الدفع الرباعي. سيكون أحد الطرازات الجديدة بنظام الدفع بالعجلات الأمامية مع مساحة تتسع لأربعة ركاب. سيكون الطراز الأكثر تكلفة هو طراز الدفع الرباعي بخمسة مقاعد. سيتم تسعير سيارتي الـ SUV لتكون باسعار معقولة وستكون خفيفة قدر الإمكان.

جوردون موراي

واستطرد "موراي": "لا يمكن أن يكون تكون السيارات العائلية فوق الـ 2.5 طن كما هو شائع الآن، نحن نفكر بطريقة مختلفة، نعتقد أن هناك طريقة أفضل. سيتم بناء كلا المنتجين الجديدين وفقًا لما يسمى بطريقة إنتاج iStream. من المحتمل أن يتم التجميع في مصنع Windlesham ، إنجلترا ، حيث تستثمر مجموعة جوردون موراي 300 مليون جنيه إسترليني (377 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في خطة توسع جديدة مدتها خمس سنوات".