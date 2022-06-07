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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة زقاق المدق لـ دنيا عبد العزيز لمدة 5 أيام بالبالون

زقاق المدق
زقاق المدق

تعود الفنانة دنيا عبد العزيز لتقديم مسرحية زقاق المدق على خشبة مسرح البالون بمنطقة العجوزة بدا من الغد . 

ومن المقرر ان تستمر دنيا عبد العزيز فى تقديم مسرحية زقاق المدق لمدة 5 أيام فقط ، حيث سوف ينتهي عرض المسرحية فى القاهرة يوم 12 من الشهر الحالى . 

وتترواح فئات تذاكر مسرحية زقاق المدق بين 50 و 200 جنيه فقط ، حيث يبدأ العرض فى تمام التاسعة مساء . 

«زقاق المدق»، لنخبة كبيرة من  نجوم  المسرح المصرى  : دنيا عبد العزيز، ومجدي فكري، وبهاء ثروت، وبثينة رشوان، وشمس، وسيد جبر، وأحمد صادق، وعبد الله سعد، وحسان العربي، وكريم الحسيني وهانى عبد الهادى، ومراد فكري، وأحمد شومان، ومروة نصير، وعصام مصطفى هاشم، وسيد عبد الرحمن، وإبراهيم الغنام، محمد النوبى واحمد مصطفى ومحمد زنيهم  ونجم العرض عمار صلاح الدين والمستشار الاعلامى خالد حمدلله ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب بقطاع الفنون الشعبية الاستعراضية بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده ومدير مالى امل حبيب الحان أحمد محيى توزيع الموسيقارتوزيع ديفيد جميعي، ديكور محمد الغرباوي مساعد اخراج محمود كامل احمد الصواف احمد يونس ابراهيم. ايهاب علوان المخرج المنفذ وليد صلاح، مشرف على هيئه الاخراج الفنان وليد طه.

والعرض المسرحى “زقاق المدق” رؤية درامية وأشعار الكاتب محمد الصواف اخراج واستعراضات المخرج عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية. 

زقاق المدق نجيب محفوظ الفنون الشعبية دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز روايات نجيب محفوظ مسرحية زقاق المدق

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