سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر | صور

تعتبر شركة جاك واحدة من أشهر الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، وتتميز الشركة سنوياً بفضل تقديمها لمجموعة من السيارات المميزة بالأسواق المصرية، في فئة السيارات الهاتشباك والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وفي السياق التالي نستعرض سعر ومواصفات سيارة جاك S3 موديل 2020.

سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر

المواصفات الميكانيكية لسيارة جاك S3 موديل 2020

تأتي سيارة جاك S3 موديل 2020 بمحرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي، بقوة تصل الى 118 حصان، وأقصي عزم للسارة حوالي 150 نيوتن، وناقل حركة بـ 5 سرعات، وسرعة قصوى تصل الى 175 كيلو متر في الساعة.

سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر

تأتي السيارة مزودة مزودة بنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة ومكيف وريموت كنترول ونوافذ كهربائية خلفية وإنذار ومقاعد كهربائية، وبنظام الحقن الإلكتروني للوقود، و عدد المقاعد 5 مقعد.

سعر ومواصفات سيارة جاك 2020 في مصر

أسعار سيارة جاك S3موديل 2022

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Luxury XA4 بـ 246 ألف جنيه.

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Luxury ZA4 بـ 249 ألف جنيه

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Smart XA8 بـ 263 ألف جنيه.

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Smart ZA8 بـ 264 ألف جنيه.

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Smart Plus XA9 بـ 273 ألف جنيه.

سعر السيارة جاك S3 فئة 1.5 A/T Smart Plus ZS9 بـ 284 ألف جنيه.