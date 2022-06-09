خبير سيارات: فورد وتسلا وريفيان فقط سينجحون في التحول الكهربائي بالكامل.. فيديو

قال ساندي مونرو ، مهندس سيارات خبير و متخصص في قطع الغيار و التصنيع، إنه استنادًا إلى ما تعلمه طوال فترة عمله بالسيارات الكهربائية على نطاق واسع قد تكون شركة فورد هي صانع السيارات القديم الوحيد الذي يمكنه البقاء في المستقبل عند التحول للسيارات الكهربائية.

يعتقد "مونرو" وفي الوقت نفسه ، أن كل الشركات الكهربائية ستعاني وتفشل معظمها فيما عدا تسلا و ريفيان إذ لديهما عوامل النجاح رغم كل الصعوبات التي تعصب بالقطاع بأكمله بسبب نقص المواد الخاك خاصة أشباه الموصلات مع الغلاء المبالغ فيه لمستلزمات المركبات الكهربائية.

ساندي مونرو

ظل ساندي مونرو اسمًا معروفًا في صناعة السيارات لسنوات ، خاصة في منطقة ديترويت وما حولها ، ولكن لم يكن يتطرق للمواضيع الخاصة بالسيارات الكهربائية حتى بدأ عمليات تفكيك لسيارات تسلا إذ أنه يعمل في قطع الغيار. منذ ذلك الحين ، انتقل مونرو إلى تفكيك عدد من المركبات الكهربائية الأخرى ، ولديه خطط لمواصلة مثل هذه المهام.

أحدث فيديو لمونرو وهو يتكلم عن الشركات الناجية والمستمرة في ظل الانتقال إلى المركبات الكهربائية، لم يكن صادرا من قناته الرسمية على اليوتيوب Munro Live بل من خلال قناة Steven Mark Ryan وفيه يتكلم عن الشأن المالي لقطاع السيارات ومناقشات صريحة ومفصلة عن أحوال سوق الأوراق المالية وتطرق في مجمل حديثه لشركة "تسلا" الرائدة.

أكد مونورو خلال الفيديو أن كلامه نابع من تجربة شخصية في تفكيك السيارات ودرايته وخبرته الواسعة بالمكونات الداخلية لكل سيارة كما أوضح ستيفن مستضيفه في الحوار أن مناقشته وتحذيرات مونرو تستند إلى "عملية تفكيره الشخصية ومنطقه الخاص"، وأن الهدف منها جعل الناس يفكرون.