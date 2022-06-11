للرياضيين.. تعرف على أهمية الشوفان وفوائده لبناء الأجسام

يعمل الشوفان على تنظيم مستوى السكر في دم اللاعبين، كما يعمل على زيادة قوة عضلاتهم وتنظيم عمليات الهضم لديهم، إضافة إلى أنه يُعزز الجسم بالطاقة التي تلزمه.

ويعد الشوفان من أكثر أنواع الحبوب التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وهذه الكمية تعد أكثر من كمية البروتين الموجودة في اللحم والبيض.

كما أن الشوفان من الأطعمة التي تحظى باهتمام كبير نظرًا لتنوع العناصر الغذائية المفيدة والمتنوعة التي يحتويها، من ألياف وفيتامينات ومواد نباتية كيميائية أخرى مهمة.



لذا نقدم فى هذا التقرير بعض فوائد الشوفان للرياضيين و كمال الأجسام وفقًا لموقع هيلثى.



• فوائد الشوفان للرياضيين

فيما يأتي أهم فوائد الشوفان للرياضيين:

1. مصدر جيّد للبروتينات

يُعدّ الشوفان أحد المصادر الغنية بالبروتينات المهمّة من أجل بناء العضلات للأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار، إذ يحتوي كوب واحد من الشوفان على 166 سعرة حرارية، 4 غرامات من الألياف، و6 غرامات من البروتين.

يحتوي الشوفان على كمية من البروتينات بشكل أكبر من أي من الحبوب الأخرى، لذلك فإن الشوفان يعدّ مصدراً جيداً للبروتين ومفيداً من أجل بناء العضلات.

2. غني بالعناصر الغذائية الهامة

يحتوي الشوفان على الحديد وفيتامينات المجموعة ب الهامة للجسم، إضافة إلى الألياف المفيدة.

3. مدّ الرياضيين بالطاقة

كونه يحتوي على الحديد فهذا يعطيه الافضلية من أجل نقل الأكسجين داخل أنحاء الجسم وإلى الأعضاء المختلفة من أجل إنتاج الطاقة، إذ يمكن الحصول على 46٪ من نسبة الحديد اللازم تناولها يوميًا من خلال تناول حصة واحدة من الشوفان.

يحتوي الشوفان أيضًا على الكربوهيدرات اللازمة من أجل إنتاج الطاقة لدى الرياضيين، ممّا يجعل من الشوفان خياراً جيداً من أجل تناوله في الصباح الباكر أو قبل ممارسة الرياضة.

4. منح الإنسان الشبع لوقت طويل

يحتوي الشوفان على نوع من الألياف يدعى البيتا غلوكان والذي يعدّ بدوره مسؤولاً عن لزوجة وسماكة الشوفان عند إضافة الماء إليه، إضافة إلى منح الرياضيين الشعور بالشبع لوقت طويل.

5. زيادة معدل الحرق

عند تناول الكربوهيدرات المعقدة كتلك الموجودة في الشوفان فإن الجسم يعمل على زيادة معدّل الحرق بشكل كبير، ممّا يعني أيضًا قدرته على حرق الدهون لدى الأشخاص الرياضيين.

6. يساعد على النوم

بالرغم من أن معظم الأشخاص يقومون بتناول الشوفان على وجبة الإفطار إلا أن تناوله على وجبة العشاء يساعد على النوم بشكل كبير، إذ يعدّ النوم لساعات كافية أحد العوامل الرئيسة التي تساعد الأشخاص الرياضيين على القيام بالتمارين المختلفة.

يحتوي الشوفان على الميلاتونين والكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على وصول كمية أكبر من التريبتوفان إلى الدماغ والذي يساعد بدوره على النوم.

يحتوي الشوفان أيضًا على فيتامينات المجموعة ب والتي تساعد على إفراز كمية أكبر من السيروتونين، وبالتالي التحفيز على النوم.

كيفية تحضير الشوفان للرياضيين

يمكن للأشخاص الرياضيين تحضير الشوفان بالطريقة التي يفضلونها وإضافة حليب البقر، أو الحليب النباتي، أو الماء إليه.

غالبًا ما يتطلب تحضير وجبة الشوفان من 10 - 60 دقيقة بحسب نوع الشوفان، فيما يأتي أهم الخطوات لعمل ذلك:





قم بغلي 1.5 كوب من الحليب الذي تفضله أو الماء.

أضف 1/2 كوب من الشوفان إلى القدر الذي يحتوي على الحليب أو الماء المغلي على النار.

قلّل الحرارة لتصبح متوسطة.

اترك الشوفان على النار لمدة 10 - 20 دقيقة للشوفان المقسّم أو المطحون، أو 50 - 60 دقيقة للشوفان الكامل.

أضف أي من المكونات التي تفضلها إلى الشوفان، مثل: القرفة، أو العسل.

يمكن استخدام الشوفان سريع التحضير، ولكن غالبًا ما تكون هذه الأنواع مكرّرة وتحتوي على السكريات والمواد الحافظة.