بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

أثارت تصريحات الفنانة نجلاء بدر الأخيرة العديد من ردود الأفعال والجدل على مواقع السوشيال ميديا، بعد أن زعمت أن أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في الساحل الشمالي رفضت إقامتها في غرفة سنجل بدون زوجها، رغم الحجز المسبق لظروف التصوير.

انتقادات نجلاء بدر أحد الفنادق

كتبت الفنانة نجلاء بدر، منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تنتقد خلالها إجراءات الإقامة بأحد فنادق الساحل الشمالي، كاشفة عن رفض إدارة الفندق إقامتها بمفردها دون زوجها في غرفة سينجل.

وأضافت نجلاء بدر: "الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف؛ بعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل، وتم قبول الحجز، وتمت إجراءات الدخول، كل المجهودات الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر".

واستكملت نجلاء بدر: "سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة، هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة، لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر".

السياحة: لا يوجد قرار بمنع إقامة السيدة بمفردها

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أنه لا يوجد أي قرار من وزير السياحة والآثار، أو قانون بمنع إقامة السيدات بمفردهن في فنادق مصر في جميع المحافظات السياحية وغير السياحية.

الدكتور عبد الفتاح العاصي

وأضاف العاصي، أن أي نزيل يتعرض لمثل تلك المواقف الفردية فورا يبلغ بها وزارة السياحة والآثار لأتخاذ الإجراءات الازمة مع الفندق، أو التدخل السريع لإقامة السيدة التي تعرضت لمثل هذا الموقف الفردي.

وأشار مساعد الوزير، إلى أن السياحة لها خط ساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة لحل أي مشكلة تواجه السائحين الأجانب والمصريين، والتدخل مباشرة لحل أي مشكلة، والخط الساخن هو ١٩٦٥٤ و يعمل بأكثر من لغة لتلقي أي شكوى.

جار التحقيق في الشكوى

عن واقعة الفنانة نجلاء بدر؛ قال مساعد الوزير، إنه سيتم مخاطبة الفندق مباشرة لمعرفة ما الذي حدث بالفعل، وفي حال وجود خطأ من الفندق سيواجه العقوبات لعدم تنفيذ القانون، الذي يسمح بحرية إقامة أي نزيل في فنادق مصر السياحية.

الفندق يكذب نجلاء بدر

من جانبه أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالفندق، أن ما ذكرته الفنانة نجلاء بدر غير صحيح تماما، وأن كل ما حدث هو أن الفنانة جاءت بالفندق ومعها مذيعة آخرى للإقامة بالفندق بدون سابق حجز، وكانت نسب إشغالات الفندق 100%، ولا يوجد أي غرف يمكن أن يتم حجزها.

وأوضح أن الفندق يستضيف مؤتمر، لذلك هو كامل العدد، مشيرا الى انه قام بمساعدة الفنانة وصديقتها المذيعة وحجز لهما في فندق آخر، نافيا أن يكون سبب عدم الحجز بسبب أنهن سيدات بمفردهن كما أدعت الفنانة.