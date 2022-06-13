حمد إبراهيم: إيهاب جلال مستحيل يقدم استقالته.. فيديو

قال حمد إبراهيم، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي: إن الكابتن إيهاب جلال لم يضع شرطًا واحدًا في عقده مع اتحاد الكرة بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر.



حقيقة تقديم إيهاب جلال استقالته

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "أون تايم سبورت 2": إيهاب جلال مستحيل يقدم استقالته أو يهرب من المسئولية.



وتابع منفعلًا: "مينفعش نشيِّل إيهاب جلال لوحده المسئولية، ولو جابوا أكبر مدرب هيفشل في المنظومة دي.. إنتوا عايزين منتخب جبار بدون دوري قوي وملاعب تصلح للمباريات ومسابقات منتظمة".

ووصلت بعثة منتخب مصر لكوريا الجنوبية صباح أمس استعدادًا لمواجهة منتخبها وديًا غدا الثلاثاء، وفور وصول إيهاب جلال علم بتصريحات جمال علام ضده ونية مجلس الجبلاية برحيله عن المنتخب.

ويواجه منتخب مصر الوطني نظيره منتخب كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب سيول الرئيسي.