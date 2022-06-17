نشرة الفن.. موعد عملية الفنان محمد الحلو ومسلسل جديد حول قصة جون سنو بطل Game of Thrones

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد الحلو وحقيقة بتر قدمه وتفاصيل مسلسل جديد عن حياة جون سنو بطل سلسلة Game of Thrones، وأبرز تصريحات محمد صبحي عن أعماله الجديدة.

أكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت شركة HBO مرحلة تطوير مشروع مقتبس من سلسلة المسلسل الشهير Game of Thrones وتدور أحداثه حول حياة وقصة شخصية "جون سنو" الشهيرة التي قادم بدورها كيت هارينجتون على مدار سنوات طويلة.

قال الفنان محمد صبحي إنه يتعرض ل "ريبورتات " عبر صفحته الموثقة على فيسبوك إذا نشر أي محتوى عن القضية الفلسطينية أومسلسله الشهير "فارس بلا جواد".

كشف الفنان محمد صبحي عن مشروعاته الفنية المرتقبة خلال الفترة المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة سنبل مساء الخميس، بعد توقيعه بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قرر المغني جاستن بيبر إلغاء باقي حفلاته التي كان مقررا إقامتها في عدد من الولايات الأمريكية، بسبب استمرار حالته الصحية، ما تسبب في تأجيل العديد من مواعيد جولته الغنائية العالمية.

أصبح فيلم Doctor Strange 2 على مشارف تحقيق أول مليون دولار إيرادات حول العالم رغم عدم طرحه في الصين وروسيا وعدد من الدول العربية.

نشرت الفنانة نادية مصطفى صورة للفنان محمد الحلو، وعلقت عليها برسالة للاطمئنان على صحته عبر حسابها على فيسبوك.