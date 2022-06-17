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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. موعد عملية الفنان محمد الحلو ومسلسل جديد حول قصة جون سنو بطل Game of Thrones

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد الحلو وحقيقة بتر قدمه وتفاصيل مسلسل جديد عن حياة جون سنو بطل سلسلة Game of Thrones، وأبرز تصريحات محمد صبحي عن أعماله الجديدة. 

 

محمد الحلو: أعاني من آلام في فقرات الظهر وانسداد الشرايين ولن أقوم بعملية بتر

أكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

HBO تنتج مسلسلا عن قصة جون سنو بطل سلسلة Game of Thrones

بدأت شركة HBO مرحلة تطوير مشروع مقتبس من سلسلة المسلسل الشهير Game of Thrones وتدور أحداثه حول حياة وقصة شخصية "جون سنو" الشهيرة التي قادم بدورها كيت هارينجتون على مدار سنوات طويلة. 

 

محمد صبحي: أشعر بالذنب تجاه القضية الفلسطينية

قال الفنان  محمد صبحي إنه يتعرض ل "ريبورتات " عبر صفحته الموثقة على فيسبوك إذا نشر أي محتوى عن القضية الفلسطينية أومسلسله الشهير "فارس بلا جواد".

 

فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

كشف الفنان محمد صبحي عن مشروعاته الفنية المرتقبة خلال الفترة المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة سنبل مساء الخميس، بعد توقيعه بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

جاستن بيبر يلغي حفلاته في أمريكا بسبب حالته الصحية

قرر المغني جاستن بيبر إلغاء باقي حفلاته التي كان مقررا إقامتها في عدد من الولايات الأمريكية، بسبب استمرار حالته الصحية، ما تسبب في تأجيل العديد من مواعيد جولته الغنائية العالمية.

 

950 مليون دولار إيرادات Doctor Strange 2 حول العالم

أصبح فيلم Doctor Strange 2 على مشارف تحقيق أول مليون دولار إيرادات حول العالم رغم عدم طرحه في الصين وروسيا وعدد من الدول العربية.

 

نادية مصطفى للفنان محمد الحلو: قلوبنا معاك يا أستاذ الغناء

نشرت الفنانة نادية مصطفى صورة للفنان محمد الحلو، وعلقت عليها برسالة للاطمئنان على صحته عبر حسابها على فيسبوك.

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