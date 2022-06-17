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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحديات الصناعة والحرب بأوكرانيا.. تفاصيل قمة قادة الطيران العالمي في الدوحة

القمة العالمية للطيران
القمة العالمية للطيران المدني

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن عقد اجتماعه العمومي السنوي الثامن والسبعين والقمة العالمية للنقل الجوي في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 19 – 21 يونيو 2022، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية بصفتها شركة الطيران المضيفة.

 

ويستضيف هذا الحدث الهام نخبة من كبار قادة القطاع من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين والموردين ووسائل الإعلام.

 

اجتماع إياتا السنوي

وفي هذه المناسبة، قال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "في غضون أيام قليلة، ستكون الدوحة الوجهة الأولى لكبرى شركات وقادة قطاع الطيران حول العالم، إذ تستضيف هذا العام الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي سيسلط الضوء على مواضيع عدة، من بينها كيفية تعافي شركات الطيران من آثار جائحة كوفيد-19، وتمهيد الطريق أمام القطاع للتوجه نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعمل على تحسين التنوع بين الجنسين وكيفية التكيف مع البيئة الجيوسياسية الحالية التي تشهد أكبر صدمة منذ ثلاثة عقود".

 

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر،: "نفخر باستضافتنا لشركائنا من القطاع في الدوحة التي تتخذ منها الخطوط الجوية القطرية مقراً لها، وخاصة في هذا العام الذي نحتفل فيه بمرور 25 عاماً على بدء تشغيل عملياتنا، ويسعدنا أن نلتقي جميعاً في هذا الحدث الهام لاستعراض ومناقشة الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، والقضايا العالمية التي تؤثر على القطاع وإعداد الخطط التي من شأنها الارتقاء بالقطاع إلى مستويات جديدة".

 

أجندة القمة العالمية للنقل الجوي

تنطلق أعمال القمة العالمية للنقل الجوي مباشرة بعد الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وستشهد القمة لهذا العام الدورة الثالثة من حفل توزيع جوائز إياتا للتنوّع والشموليّة برعاية الخطوط القطرية. وتُمنح هذه الجوائز إلى الشركات والمؤسسات والأفراد كتقدير على جهودهم المبذولة في دعم مبادرة القطاع التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران أكثر تنوعاً وشمولاً بين الجنسين.

 

ويتخلل القمة ندوة حوارية لكبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع، والتي يديرها الإعلامي الشهير ريتشارد كويست من شبكة سي إن إن، وتضم كل من أدريان نيوهاوزر، الرئيس التنفيذي لشركة أفيانكا، وبيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الهولندية، وأكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وجاين هردليكا، الرئيس التنفيذي لخطوط فيرجن أستراليا الجوية.

 

وبالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية للقطاع، ستتناول القمة عدد من الموضوعات الهامة في القطاع وهي الحرب في أوكرانيا وتبعاتها على العالم في عصر العولمة، والتحديات أمام توجه القطاع الاستدامة، والتي تشمل الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحد من استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتخصيص سعة المطار، وضمان النقل الآمن لبطاريات الليثيوم وغيرها.

إياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الدوحة الخطوط الجوية القطرية القمة العالمية للنقل الجوي

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