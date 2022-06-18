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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل حب آل البيت.. أرجى الطاعات وقربة وتودد لـ سيدنا النبي

محبة آل البيت
محبة آل البيت

فضل حب آل بيت النبي ، يعتبر حب آل البيت ، من صور التودد والتقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، كما أن حب آل البيت نابع من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، وحب آل بيت النبي من أقرب القربات وأرجى الطاعات.

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فضل حب آل البيت

 

مصر تُحب آل البيت حبًا عضويًا، والمصريون «دايبين دوب» في آل البيت، لا يعرفون الشيعة وغيرهم، و عندما جاء الفاطميون كانوا يكتبون على الحوائط «من لعن وسب، فله دينار وأردب»، أي من يلعن أبو بكر وعمر بن الخطاب، يكسب دينار من الذهب وأردب من الغلة تكفيه لمدة عام، فلم يأخذه مصري واحد، وفقا لتصريحات الدكتور علي جمعة.

 

محبة آل البيت في القرآن والسنة

 

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن محبة آل البيت ثابتة بالقرآن والسنة بل إن حب آل البيت والتقوى مرتبطان ومتكاملان، وهذه الحقيقة فهمها المصريون جيدًا؛ ولذا نراهم يحبون آل البيت حبًّا جمًّا، بل نحن نحبُّ مَن يحبُّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فنحن أمَّة المودَّة والرحمة.

وتابع  خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “مكارم الأخلاق المذاع عبر قناة صدى البلد،:" المتشددين أخطأوا في تناول مفهوم التوسل بالأنبياء وآل البيت والصالحين واعتبروه شركًا بالله، وفضلًا عن غُلُوِّهِم في سوء الظن بالمسلمين فإنهم لم يدركوا أنَّ هناك فارقًا كبيرًا بين “الوسيلة” وبين “الشرك”؛ فالوسيلة نُعَظِّم فيها ما عظَّمه الله، أي أنها تعظيمٌ بالله، والتعظيم بالله تعظيم لله تعالى بل من تمام تقوى لله، أمَّـا “الشرك” فهو تعظيمٌ مع الله أو تعظيمٌ من دون الله.

وأكمل شوقي علام:" نور النبي صلى الله عليه وسلم قد تَمَّ واكتمل واستشرفه آل بيته والصحابة الكرام، ولا يرتبط النور بلون البشرة، فهناك أشخاص أحبُّوا النبي الكريم في بلدان كثيرة ويختلفون في لون بشرتهم وكلهم نور؛".

كيف يكون حب آل البيت

 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن حب آل البيت يكون بالإكثار من زيارتهم مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية.

وأضاف "جمعة" ان زيارة قبور آل البيت والأولياء مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفا، وكان علماء المسلمين وعوامُّهم عبر العصور يزورون قبور الأنبياء والصالحين وآل البيت المكرمين .

حكم الاحتفال بمولد آل البيت

 

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بمولد آل البيت هو بمثابة حب لأصلهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوصى النبي بآال بيته خيرا فقال: " أذكركم الله في آل بيتي " كما قال أيضا : "أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي". رواه الترمذي.

وأضاف خلال برنامج "فتاوى الناس " أن هذا أكبر دليل على ضرورة حب آل البيت إذا فحبهم والاحتفال بأيام ميلادهم وتخصيص مواسم للطاعات والاحتفال بهم ترجمة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع وسام : إذا كنت الشريعة تسمح للمسلم بزيارة القبور والموتى من أقاربه فمن باب أولى ان تسمح له بزيارة والاحتفال بآل بيت رسول الله.

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