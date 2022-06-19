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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن منزلكِ في الصيف  .. أغربها البن والتبغ

نصائح لإبعاد الحشرات
نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن المنزل

تبحث النساء عن أهم نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن المنزل في الصيف حيث أنها من أكبر المشكلات التى تزعج النساء في فصل الصيف ولا تعرف كيفية التخلص منها.

وترغب الكثير من النساء فى معرفة  نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن المنزل في الصيف لكى تستطيع أن تعيش بأمان وحرية فى المنزل دون الخوف من هذه الحشرات وأضرارها

وتريد النساء معرفة  نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن المنزل في الصيف تساعدهن على الابتعاد عن المبيدات الصناعية حيث أنها تصيب الجسم ببعض الأضرار إذا تم استنشاقها خاصة إذا كان فى المنزل أطفال أو مسنين لذا فإن الحصول على نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن المنزل في الصيف من أكثر الأمور الضرورية لعدد كبير من النساء.

قدم موقع “ iproperty” عدة نصائح لإبعاد الحشرات والأبراص عن منزلكِ في الصيف.

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الكراث

الكراث هو طارد طبيعي للأبراص صديق للبيئة فقم  بتقطيعه أو طحنه ووضعه في الأماكن التي شوهدت الأبراص فيها أو في جميع أنحاء المنزل.

الكراث
الكراث

عشبة الليمون

إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على رذاذ السترونيلا ، فجرب سيقان الليمون الحقيقية حيث أثبتت الأبحاث أنها طارد للبعوض الذي تتغذي الأبراص عليه ومن خلال تقليل تعداده ستواجه صعوبة في التكاثر والعيش لأنك تخلصت من مصدر طعامها. 
خذ بضع سيقان من عشبة الليمون وقم بتمزيقها ووضعها حول منزلك وستتخلص من البعوض والأبراص معا

الخل والليمون ومسحوق الفلفل الحار

تكره الأبراص رائحة الخل والليمون ، في حين أن مسحوق الفلفل الحار يمكن أن يسبب تهيج الجلد والعينين والأنف وقتل الأبراص والحشرات الزاحفة، إليك الطريقة:

اخلطي الفلفل الأسود ومسحوق الفلفل الحار.
يضاف الخل والماء ويقلب جيدا.
ضعي المزيج في زجاجة رذاذ ورجيه جيدًا.
رش المحتوى على الأسطح الموبوءة بالأبراص.

بخاخ طارد حشرات
بخاخ طارد حشرات

رذاذ السترونيلا
إذا كنت ترغب في الحصول على منزل برائحة لطيفة يمكنك استخدام هذا الرذاذ الذي يطرد الأبراص.

قشر البيض
ضع قشر البيض حول المنزل حيث تبعد الأبراص بسبب احتواء القشر على مادة الكبريت التي تسبب إحساسًا حارقًا في بطن الأبراص وتذكرنا بمنقار الطائر المفترس الطبيعي للبرص وهذا لا يشجعه على دخول منطقة بها قشر البيض واستبدل قشر البيض كل ثلاثة أسابيع تقريبًا. 

البن والتبغ

إذا فشل كل شيء آخر، اطرد الأبراص باستخدام مسحوق القهوة والتبغ السائب 
اخلط مسحوق القهوة مع التبغ السائب، ثم شكلهما كرات صغيرة وخذ بعض المسواك وألصق هذه الكرات الصغيرة على طرفه وانشرها  في الأماكن التي شوهدت فيها السحالي فستجذب الأبراص لرئحة هذه الوصفة ولكن التبغ سام ويقتلهم.

خلطة التبغ لقتل الأبراص

رذاذ طارد للأبراص
توجد بخاخات طاردة للأبراص في معظم المحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت المتنوعة فقط قم بالرش بغزارة في الأماكن التي تظهر فيها لردعها عن القدوم.

غراء الفئران
قم بإنشاء مصيدة الأبراص باستخدام صمغ الفئران، لذا خذ قطع من الورق أو الصناديق ووضع الغراء على السطح بحرية وضع هذه الفخاخ التي تصنعها بنفسك في الأماكن التي تعرف أن السحالي تتجول فيها، وتخلص من هذه المصائد بسرعة بمجرد التقاطها للأبراص لمنع الرائحة الكريهة من الانتشار في جميع أنحاء منزلك.

النفتالين
ضع كرات النفتالين داخل خزانة الملابس أو الخزانة حيث تكره الأبراص رائحته مما سيمنعهم من دخول تلك الأماكن لكن أبعدها عن الأطفال لأن لها ألوان جذابة

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