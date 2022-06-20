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مرأة

التشابه والاختلاف بين التكميم البكيني والتقليدي .. اعرف التفاصيل

تكميم المعدة
تكميم المعدة

قال الدكتور محمد الفولى، أستاذ جراحات السمنة وتنسيق القوام وتكميم المعدة، إن عملية التكميم البكيني إحدى جراحات السمنة الحديثة التي تهدف لـ إنقاص الوزن الزائد، لتحقيق الوزن المثالي بطريقة تجميلية دون ترك آثار أو ندوب، وتعد إحدى أنواع جراحات تكميم المعدة الشهيرة التي ظهرت نتيجة التطور المذهل في جراحات السمنة وأجهزتها الطبية.

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وتابع “الفولى”، في تصريحات صحفية، تتشابه عملية التكميم البكيني مع عملية تكميم المعدة التقليدي بوجه عام في جميع تفاصيلها من حيث خطوات وإرشادات ما قبل العملية وطبيعة الإجراء الجراحي الذي يشتمل على قص حوالي ثلثي حجم المعدة وتدبيس الجزء المتبقي باستخدام الدباسة الإلكترونية وترك المعدة بشكلها الجديد الذي يتشابه مع شكل الكم أو الموزة.

وأوضح أن تتشابه عملية تكميم المعدة البكينى مع تكميم المعدة العادى في إرشادات ونصائح ما بعد الجراحة، وفيما يتعلق بالنظام الغذائي المتبع بداية من اليوم الأول وحتى الوصول للوزن المثالي، وكذلك ممارسة الرياضة وتناول المكملات الغذائية الموصوفة.

وأضاف تتشابه عمليتي التكميم التقليدي والتكميم البكيني في مقدار إنقاص الوزن الذي عادة ما يكون 30% من الوزن الزائد في أول 3 أشهر ليرتفع إلى 50% في الأشهر الثلاثة التالية والوصول إلى فقد 80% من الوزن الزائد بعد مرور 12 شهراً من إجراء التكميم البكيني.

وتابع "تختلف عملية التكميم البكيني مع تكميم المعدة التقليدي في مواضع وعدد الفتحات الجراحية التي يجرى من خلالها العملية، حيث تعتمد عملية تكميم المعدة على إجراء 5 شقوق جراحية لإدخال المنظار والأدوات المساعدة الأخرى، كما يتواجد 4 منها في الجزء العلوي من منطقة البطن والشق الخامس يتم عمله في السرة،  تلك الثقوب غالباً ما تشكل إزعاجاً وإحراجاً بعد إجراء الجراحة، خاصة للسيدات وذلك يرجع إلى تأثيرها على شكل الجسم الجمالي.

وأشار الاستشاري إلى أن التكميم البكيني يختلف بإمكانية إجراء الجراحة من خلال 4 فتحات فقط، وهم 3 فتحات في منطقة خط البكيني الغير ظاهر والواقع أسفل البطن أو ما يعرف أيضاً بمنطقة الولادة القيصرية، حيث لا تتعدى طول اثنين منهم عن 1.2 سم ويتم استخدامهم لإدخال الأدوات الجراحية، والفتحة الرابعة في السرة لإدخال المنظار والكاميرا المثبتة به.

وأكد أنه يتميز الخط البكيني بسرعة التئام جروحه وعدم ترك أثاراً أو ندبات وهي منطقة غير ظاهرة، لذا تم اختيار هذا الموضع لإجراء التكميم البكيني في أماكن الجروح المخفية لكل من يريد إجراء عملية السمنة التجميلية.

التكميم التكميم التقليدي التكميم البكيني الوزن الزائد عملية السمنة التجميلية

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