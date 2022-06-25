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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار .. محامي الضحية نيرة أشرف يكشف تفاصيل هامة .. حازم إمام : لا أزمات مع كيروش.. عشر ذي الحجة تبدأ الأربعاء

نيرة
نيرة

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم أهم الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية نقدم إليك عزيزي القارئ نشرة لأهم الأخبار وتتضمن الآتي:

 


كان يفكر فى قتلها منذ رمضان.. محامي الضحية نيرة أشرف يكشف تفاصيل هامة

قال احمد حجازي محامي الضحية نيرة أشرف، إن يوم الأحد القادم هي أولي جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات المنصورة، معقبا: “إن شاء الله تخلص من أول جلسة أو ثاني ومش هتطول أكثر من هذا.. لأن القضية كلها مكتملة الأركان والجريمة كانت على مسمع ومرأي من الجميع”.

 


حازم إمام: خصمنا غرامة الاتحاد الأفريقي منه ولا أزمات مع كيروش.. فيديو
علّق حازم إمام، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، على تصريحات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ضد الاتحاد.

 


متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022 ؟.. الإفتاء تحدد موعد الصيام الأربعاء
متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢   ؟ ومتى نصومها ؟، لعله أهم ما يبحث عنه المسلمون بهذا الوقت من العام، حيث يجمع شهر ذي القعدة الهجري ما تبقى من أيامه استعدادًا للرحيل، فيما أن شهر ذي الحجة بات على الأبواب محملاً بالنفحات والرحمات والعيد، وحيث إن السؤال عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢  يعني متى بدء صيام العشر من ذي الحجة 2022م، وكذلك موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 ، الذي تكثر فيه الخيرات، وتذبح فيه الأضحيات، فيأكل الفقراء، وحيث إن العد التنازلي بدأ بالتسارع كثيرًا، فجعل البحث عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢   في مصر واسع النطاق، من قبل أولئك الذين يعلقون آمال وأمنيات عدة بالأفراح عليها، وقد يبحث آخرون عن متى تبدأ عشر ذي الحجة ٢٠٢٢   لمعرفة وقفة عيد الأضحى 2022 أو ما تعرف وقفة عرفات ،  وتكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، حيث استجابة الدعاء وتحقق المستحيلات والرجاء في أن يرفع الله تعالى عنا الغمة بهذه الأيام المباركة.

 


أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 25-6-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



كان راجع من شغله .. تفاصيل مصرع شاب بالرصاص فى مشاجرة بقليوب
لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عقب عودته من عمله بمدينة قليوب وجرى نقل الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن، عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.

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