الوزارة: محاولات ناجحة لتحقيق العدالة الثقافية

خلال الفترة الماضية سعت وزارة الثقافة لتقديم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل المحافظات والمناطق النائية على مستوى الجمهورية، فقد أطلقت العديد من المبادرات والأنشطة سعيًا منها لتحقيق العدالة الثقافية داخل مصر؛ لذلك نعرض أهم المبادرات التي تبنتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

سينما الشعب.. هل تحقق تطلعات البسطاء؟

يهدف مشروع «سينما الشعب»، لتقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن، المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، وبتم تقديم العروض السينمائية بمبلغ 20 جنيهًا للفترة الصباحية و40 جنيهًا للفترة المسائية.

وقد تم تنفيذ المشروع بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. وبدأ بدور العرض في طنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ومن المتفرض أن يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

ويضم المشروع الأفلام الروائية القصيرة أو التسجيلية القصيرة من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتعرض قبل بداية الفيلم السينمائى الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبري مما يساهم فى إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة.

ثقافتك كتابك.. كتب في متناول الجميع

واحدة من المبادرات والمشروعات الثقافية التى تطلقها وزارة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول إلى الجمهور المستهدف، والفئات المحرومة، فهو يهدف لوصول الثقافة إلى كل فئات المجتمع أيا كان موقعهم.

و"ثقافتك كتاب" واحدة من تلك المبادرات التى تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وهي تضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وحققت المبادرة نجاحا كبيرًا منذ إطلاقها وخصوصا فى الدورة الثانية والخمسين، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، لما تمثله من رفع الوعى ونشر المعرفة، والتنوير بين المواطنين.

مبادرة ابدأ حلمك.. إعادة اكتشاف المواهب السينمائية

تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين، حيث تخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهم 230 فنانا، كما تم إطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الأقاليم وتم تخريج الدفعة الأولى من الورشة بأسيوط، حيث تقدم للاشتراك فيها 700 شاب وفتاة وقع الاختيار على 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شابا، وجار العمل على تخريج الدفعة الأولى من الورشة من أبناء محافظتى الشرقية والفيوم.

وقد انبثق عنه مشروع "السينما بين ايديك" لاكتشاف المواهب السينمائية، حيث يهدف المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

مبادرة صنايعية مصر.. إحياء الحرف التراثية

كان إطلاق مبادرة صنايعية مصر تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلاقا من الدور الوطنى الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحياء وتأهيل جيل جديد من المبدعين فى هذا المجال، حيث يقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية فى مركز الفسطاط للحرف التقليدية، وقد تقدم للمشاركة فى المبادرة 430 شخصا، تم اختيار 43 فنانا وحرفيا منهم تراوحت أعمارهم بين 18 و40 سنة، وتم تدريبهم وتخريجهم كدفعة أولى بالمبادرة على مجالات الخزف - النحاس - التطعيم بالصدف - الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، بعد المقابلة الشخصية اللازمة وأشرف على تأهيلهم نخبة من كبار المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين المتميزين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تم تعميمها في المحافظات من خلال قصور الثقافة شملت المرحلة الأولى منها 13 محافظة، حيث تم تنظيم 26 ورشة تدريبية بواقع ورشتين فى كل محافظة.

المسارح المتنقلة.. حل لمشكلة نقص المسارح

كذلك جاء مشروع المسارح المتنقلة التى تقدمه وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة فى المدن والمحافظات ليكون الحل الأمثل لمشكلة قلة عدد المسارح التابعة لوزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية بالمحافظات، وفى بداية المشروع تسلمت وزارة الثقافة ستة مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف أشكال الإبداع فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا بربوع مصر، حيث تم توزيع المسارح بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسة الستة وهى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، والقناة وسيناء، وشهدت العديد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، أقيم بها الفعاليات الفنية الخاصة بالمسارح المنتقلة، منها الوادى الجديد، والبحيرة، وقنا، وأسوان، وقرى محافظة الأقصر، وجنوب سيناء، وبنى سويف، ومطروح، ومحافظات القناة وسيناء.

القوافل الثقافية.. هل تحقق العدالة الثقافية؟

تهدف القوافل الثقافية والفنية إلى تقديم الدعم الثقافى المجتمعى للأسر المصرية فى المناطق البعيدة والنائية، وكذلك توجيه الرعاية والتوعية للشباب فى مواقعهم كافة، وتعزيز المسئولية المجتمعية، وتقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتفعيل مشروع القوافل الثقافية والفنية ومشاركة القطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة حتى تصل بالخدمة الثقافية والفنية إلى المواطنين المقيمين فى الصحراء والوديان والجزر والواحات البعيدة، وهو الأمر الذى يحقق العدالة بين أبناء الوطن.

حياة كريمة.. مكتبة لكل قرية

وقعت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الثقافية بشكل هادف وبناء، خاصة أن وزارة الثقافة أطلقت مشروع (كشك كتابك)، وهو يتمثل في إقامة منفذ توزيع للكتاب تحت مسمى "كتابك"، ويتم تصميمه بشكل جاذب وغير تقليدي، وفي الوقت نفسه يكون علامة مميزة تنشر في أنحاء الجمهورية، ويراعي أيضًا الطبيعة الثقافية المميزة لكل منطقة مع الاحتفاظ بالتصميم الأساسي. ويحتوي على إصدارات قطاعات وزارة الثقافة بما يلائم الشرائح العمرية المستهدفة، وبسعر يلائم المستوى الاقتصادي، كما يوفر فرصة عمل في مجال توزيع الكتاب للشباب من أبناء القرى المصرية ضمن مشروع حياة كريمة. ويتم اختيارهم وفق الشروط الملائمة لطبيعة المشروع.

إبداعات شباب قرى حياة كريمة

وتعتمد المبادرة على استثمار إمكانات وزارة الثقافة المتعددة لتحقيق محاور التثقيف، والتوعية، واكتشاف المواهب، إلى جانب إطلاق مبادرات للتوعية داخل القرى المستهدفة وتفعيل محور رعاية المواهب من خلال مختلف القطاعات، خاصة قصور الثقافة وتقديم الخبرات التدريبية المناسبة للقيام بالتدريب على آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين، واستخدام التقنيات التي تساعد الموهوبين على أداء المهارات المختلفة، والمشاركة في إعداد الحقائب التدريبية الخاصة بهم، ونشر ثقافة الموهبة، وتوفير المادة التدريبية الخاصة بالمجالات الفنية المختلفة مع وضع خطة مكثفة لإقامة ورش العمل، ومعارض الفنون المختلفة، والقوافل الثقافية، والمهرجانات المحلية لتغطية جميع قرى المبادرة، وتوفير أماكن التدريب وإتاحة المسارح وكافة التسهيلات، الأنشطة الخاصة داخل قصور الثقافة.

كما تتطلع وزارة الثقافة بدورها لإصدار سلسلة إبداعات الشباب في قرى حياة كريمة بهدف تشجيعهم وتنمية مهاراتهم ومواهبهم الأدبية بالإضافة إلى تنفيذ محور التنسيق الحضاري من خلال وضع كود ثقافي لكل قرية، وفقًا للإطار الثقافي والتراثي الخاص بها، وإعداد نماذج حضارية لمشروع سكن كريم بقرى الريف المصري فيما يتعلق بالتنسيق الحضاري والجمالي للقرية ومنازل سكن كريم، كما يتم إشراك الطلاب الموهوبين في مواهب الرسم والنحت والأعمال اليدوية والحرفية في الأعمال التجميلية لمنشآت قرى حياة كريمة وتنسيق الحدائق والشكل العام.