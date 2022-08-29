اخبار التوك شو.. موسى محذرا: عدد سكان مصر هيبقى 179 مليونا في 2050.. فتاة غيبت المخدرات عقلها.. شوفت امي بتخون ابويا فى بيتنا

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

أخطر قضية.. أحمد موسى يحذر: عدد سكان مصر هيبقى 179 مليون في 2050

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد سكان مصر من المتوقع أن يصل إلى 179 مليون نسمة، عام 2050؛ في حالة استمرار تزايد السكان بهذا المعدل.



هاني شاكر يكشف حقيقة عودته لنقابة الموسيقيين.. ويوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي

تحدث الفنان هاني شاكر، عن مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، كما تحدث عن وضع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة٫ فضلا عن توجيه رسالة لجماهير الأهلي٫ كما تطرق في حديثه أيضا عن حقيقة عوده للعمل العام مرة أخرى.





فتاة غيبت المخدرات عقلها .. شوفت امي بتخون ابويا فى بيتنا

استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، وسط بكاء رب الأسرة الذى لم ينقطع طوال الحلقة.



فتاة لأبيها على الهواء: بشرب حشيش وبحب واحد وعايزه اتجوزه.. فيديو

استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، التى غيب عقولهم





«الإسكان»: تخصيص 35% من جزيرة الوراق مناطق خضراء لكل المصريين

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن تطوير جزيرة الوراق هدفه الرئيسي المواطن الموجود في الجزيرة أو الساكن في القاهرة الكبرى بشكل عام، مواضحا أن مخطط تطوير الجزيرة يستهدف بناء 30% من مساحتها للسكن، وبناء مناطق خضراء على 35% من المساحة ستكون متاحة أمام كل المصريين، وباقي المساحة خدمات فندقية وثقافية وتجارية.



رب أسرة يهاجم ابنته على الهواء.. ونهال طايل: هتجيبلي مصيبة

استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، التى غيبت عقولهم.



تفاصيل إسترداد 5 ألاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة..فيديو

أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الأثار المستردة، ان هناك إتفاقية تقع تحت مسمى وضع عقوبات على استيراد وتصدير المواد الأثرية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.



رب أسرة: ولادى بيشربوا مخدرات و بنتى اتجوزت عرفى مرتين..فيديو

استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، التى غيبت عقولهم.



نائب رئيس العقاري المصري: جائحة كورونا كانت غير مسبوقة في العصر الحديث

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن جائحة كورونا كانت غير مسبوقة ولم تحدث في العصر الحديث، ولذلك لم يكن أحد يعلم كيفية التعامل مع هذه الأزمة، واتجهت الكثير من دول العالم حول الانكماش خوفًا من الجائحة، وفي نفس الوقت وجهت بعض الدول مساعدات للأفراد للاستمرار في المعيشة، وهذا يعني زيادة في الإنفاق مع قلة في الإنتاج.



حسبي الله ونعم الوكيل.. نادين الراسي تتهم مسئولا لبنانيا بقتل شقيقها

دخلت الفنانة اللبنانية نادية الراسي، في نوبة بكاء على الهواء ، بعد توجيه الإعلامية إنجي أنور سؤالاً لها بمن وراء رحيل شقيقها جورج الراسي، بعد مصرعه في حادث سير، أمس السبت.