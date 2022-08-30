محافظ أسوان يوجه بالتنسيق الجيد والدعم لتنفيذ مبادرة الأزهر للحد من الطلاق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق الجيد والدعم اللامحدود لمبادرة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحد من الطلاق والتى سيكون أول إنطلاقه لها على مستوى الجمهورية من محافظة أسوان بمشاركة واسعة من كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم التعاون مع منطقة الوعظ ولجنة الفتوى لتنظيم ورش عمل تناقش ظاهرة إرتفاع نسب الطلاق بين الشباب وأسبابها ، والدوافع التى تؤدى إليها ، مع وضع الحلول والعلاج الأمثل لدعم أسس المودة والرحمة فى المجتمع الأسوانى .

أشرف عطية يوجه بالتنسيق الجيد والدعم لتنفيذ مبادرة الأزهر الشريف للحد من الطلاق والتي ستنطلق من محافظة أسوان لدعم أسس المودة والرحمة فى المجتمع

ومن جانبه أوضح الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ بأنه جارى التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة أسوان ، وأيضاً المجلس القومى للمرأة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، بالإضافة إلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة ، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدنى لإنطلاق ورش العمل التوعوية على مستوى المحافظة للحد من ظاهرة الطلاق التي تفشت فى المجتمع ، وأصبحت ملموسة إلى حد كبير في لجان الفتوى .

وأكد مرتجى عبد الرؤوف على أن ذلك يتوازى مع سلسلة الندوات التى يتم تنظيمها ضمن مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا إليها " والتي تستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج حيث تم بالفعل تنفيذها تحت مسمى " وثيقة تيسير الزواج " بشأن تخفيض تكاليف الملابس والطلبات وتحديدها بمبالغ محددة ، مع العمل على تحديد المهور بمبالغ ثابتة ومحددة يتم الإتفاق عليها ، وإلغاء الإحتياجات الغير ضرورية والإقتصار على المستلزمات المهمة ، وكذا إقتصار الخطوبة على الأهل والأقارب فقط للعروسين بهدف توفير النفقات على الوجه الأكمل .

وكان قد قال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار العمل في أكبر عملية جراحية تشهدها مدينة إدفو منذ سنوات عديدة تستهدف إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى .

وتابع بأنه سيعقب ذلك تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل يتضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير وذلك تنفيذاً بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمدينة السياحية على الوجه الأكمل .