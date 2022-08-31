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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملكة جمال المراهقات.. تطور شكل ابنة انتصار من الطفولة حتى الآن |شاهد

ابنة انتصار
ابنة انتصار

 


 

 


 

حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.


 

نشرت الفنانة انتصار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.

ابنة انتصار 


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم تطور اطلالات ابنة الفنانة انتصار.

ابنة انتصار 


 

تصريح صادم لابنة الفنانة انتصار 

أعربت شاهيستا ابنة الفنانة انتصار، عن إعجابها من طريقة تعامل والدتها معها، وتركها على حريتها وتفعل كما تريد.


 

 

 

 

وأشارت، خلال حوارها في برنامج "كلام مع الغيطي"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم" إلى رفضها لمشاهدالإغراء وهي في هذه السن، لافتة إلى أنها من الممكن أن تغير رأيها عندما تكبر؛ حال عرض عليها التمثيل في مشهديحتوي على قبلة.


 

وكان الإعلامي محمد الغيطي، وجه رسالة إليها قائلًا: "ماما معندهاش مانع لما تمثلي، إنك تتباسي في المشهد"، وطالبالغيطي، انتصار، بعدم النظر إلى ابنتها، خلال إجابتها على هذا السؤال.


 

وردَّت "شاهيستا"، : "أنا في سني ده مش هوافق، بس لما أكبر ممكن أغير رأيي،".


 

وواصلت ردها:" بس عاجبني في ماما إنها سايباني منفتحة، أعمل اللي أنا عوزاه، ماما مش بتمنعني أني ابوسوكدة".

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