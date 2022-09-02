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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. وزيرة التضامن: زيادة المعاشات خلال الـ 4 سنوات الأخيرة بنسبة 50%.. مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. وسبب ارتفاع سعر طبق بيض المائدة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

 

وزيرة التضامن: زيادة المعاشات خلال الـ 4 سنوات الأخيرة بنسبة 50%.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مصر تقدر كبار السن، ونرى أنهم ثروة حقيقية وليسوا عبئا، مشيرة إلى أننا سارعنا بإعداد قانون المسنين وبدأنا بتحسين المعاشات الاستثنائية والرعاية الصحية المقدمة.

 

قلبي شغال بـ 33%.. محمد عبد الرحمن يروي تفاصيل مرضه الصعبة

حلَّ الفنان محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء اليوم، للحديث عن كواليس الأزمة الصحية الأخيرة التي خضع خلالها لعملية قلب مفتوح.

 

سقوط أمطار.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. فيديو

كشف الدكتور محمود شاهين٫مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية٫ آخر المستجدات الخاصة بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

 

أسامة كمال: الرئيس السيسي يطمئن بشخصه على مشروعات قطاع البترول

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة ومحظوظ في ظل وجود هذا الدعم الهائل من القيادة السياسية، واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي مندوبي كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول والكهرباء ويطمئن بشخصه على عمليات الإمداد.

 

لم تعطل حركة الملاحة..تفاصيل تعويم سفينة ناقلة للوقود بقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس٫ تفاصيل تعويم ناقلة الوقود AFFINITY التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي للقناة أمس.

 

رئيس شعبة الدواجن يكشف سبب ارتفاع سعر طبق بيض المائدة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن التصريحات التي صدرت من أحد المتخصصين حول ارتفاع سعر طبق البيض لـ120 جنيها لم تكن موفقة.

 

الشعبة: انفراجة في أسعار الذهب في هذه الحالة .. فيديو

قال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن هناك إقبالا على شراء الذهب، والكثيرون يرون بأنه الإدخار الآمن، حيث أن المعروض أقل من المطلوب.

 

تسمم ضوئي.. هاني الناظر يحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة.. فيديو

حل الدكتور هاني الناظر٫ رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية٫ ضيفا على الإعلامي محمد مصطفى شردي٫ خلال مداخلة عبر Zoom ببرنامج "الحياة اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "الحياة".

 

ياسمين عز ردا على ابو القمصان: بلاش تسخين دور الزوجة تطبخ وتدلع

هاجمت الاعلامية ياسمين عز ما اطلقت عليه تريند "الست مش ملزمة"، لافته لانتشار تصريحات مؤخرا بشأن عدم إلزام المرأة بالقيام بشؤون الأسرة وتربية الأولاد.

 

مصطفى بكري: الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين بكافة المجالات..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه لرفع المعاشات بنسبة 13% من أبريل الماضي، إضافة إلى أنه تم خفض الاستقطاعات الضريبية ساهم في رفع أجور الموظفين. 

 

اخبار التوك شو وزيرة التضامن الأرصاد اسعار البيض مصطفى بكري

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