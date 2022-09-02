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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن أسعار EQS SUV الكهربائية الجديدة.. صور

مرسيدس EQS
مرسيدس EQS

كشفت مرسيدس في أبريل الماضي عن أحدث عضو في مجموعة EQ الكهربائية، وهي سيارة EQS الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV"، التي تنضم لشقيتها السيدان، وتهدف مرسيدس لتوسيع أسطولها من السيارات الكهربائية مستقبلاً من خلال إصدارات جديدة في نفس الفئة.

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مرسيدس EQS 

قامت مرسيدس بتسعير سيارة EQS SUV في إصدار رسمي، وستبدأ الأسعار من 104.400 دولار، كما تم الكشف قبل بضعة أيام مع بقية أسعار مرسيدس 2023 لسوق الولايات المتحدة، بينما ستبدأ أسعار سيارة EQSسيدان أيضًا بسعر 104.000 دولار لـ EQS 450.

مرسيدس EQS 

ستتوفر سيارة مرسيدس EQS موديل 2023 الرياضية متعددة الاستخدامات في ثلاثة طرازات هي 450+ و 450 4MATICو 580 4MATIC، ولم يتم الإعلان عن EQS 450 4MATIC SUVأثناء الكشف عن النموذج قبل بضعة أشهر ، ولكنه سيكون متاحًا في صالات العرض بسعر 107.400 دولار، وسيتم تسعير 580 4MATICبسعر 125.950 دولار.

بنما سيتوفر الطراز الأغلى والأعلى أداءاً EQS 580 4MATIC SUV بسعر 132.200 دولار.

مرسيدس EQS 

تعتبر EQS SUV المكونة من ثلاثة صفوف هي أول سيارة مرسيدس EQ يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، وهي الآن على خطوط الإنتاج في مصنع توسكالوسا في ولاية ألاباما، حيث سيتم تصدير النموذج إلى الأسواق الأخرى، وسيتم أيضًا تجميع سيارة EQE SUVالقادمة ، والتي سيتم الكشف عنها بالكامل في أكتوبر ، في نفس المصنع.

مرسيدس EQS 

ستتاح سيارة مرسيدس EQS الكهربائية الجديدة بالكامل متاحة للشراء وستصل إلى صالات العرض في خريف هذا العام.

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