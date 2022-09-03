خسائر أسبوعية للمؤشرات الخليجية بضغط من تراجع أسعار النفط.. والأسهم المصرية تعود للمنطقة الحمراء

- مؤشر السوق السعودي يسجل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين

- المؤشر الثلاثيني المصري يسجل أكبر خسائر أسبوعية في شهر ونصف

- مؤشر فوتسي أبوظبي يسجل أكبر أدنى إغلاق له في شهر

- مؤشر سوق دبي يسجل أكبر خسائر أسبوعية في شهرين

- مؤشر فوتسي أبوظبي يسجل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي





السوق السعودي:

استهل مؤشر السوق الرئيسية أولى جلسات شهر سبتمبر على تراجع بأكثر من 1% مسجلاً الجلسة الثالثة على التوالي من الانخفاض.

وجاء الضغط من سهم مصرف الراجحي بالدرجة الأولى متراجعاً بنسبة 1.4% إلى ادنى مستوياته في أسبوعين.

كما واصل سهم أرامكو مساره الهابط للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أدنى إغلاق له في شهر ونصف.

وقاد السوق السعودي تراجعات معظم الأسواق الخليجية بالتزامن مع استمرار خسائر أسعار النفط بسبب مخاوف ضعف الطلب والقيود الجديدة في الصين.

وخالف سهم علم الاتجاه الهبوطي لمعظم الأسهم مسجلاً أعلى إغلاق له على الإطلاق بدعم من انضمام الشركة إلى قائمة الأسهم المتوسطة على مؤشر FTSE ضمن المراجعة

التي تمت في 19 أغسطس آب.

كما واصل سهم مجموعة تداول مساره الصاعد مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بدعم من استمرار زخم الطروحات العامة في السوق السعودي.

وعلى الصعيد الأسبوعي ,تراجع المؤشر بنسبة 3.6% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من شهرين.



بورصة مصر:

تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.6% في جلسة آخر الأسبوع وأولى جلسات شهر سبتمبر بضغط من سهم فوري الذي تراجع بنحو 0.8%.

وكانت الشركة قد أعلنت عن استخدام كافة متحصلات اكتتاب زيادة راس المال البالغة 400 مليون جنيه في الاستثمار في عدة مشاريع لتحسين البنية التحتية لخدمات منصة المدفوعات الإلكترونية.

وعلى الصعيد الأسبوعي ,تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 3.4% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في شهر ونصف.

كما تكبد المؤشر السبعيني خسائر أسبوعية بأكثر من 2%.



سوق دبي المالي:

فقد المؤشر العام مستويات 3400 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.6% في جلسة نهاية الأسبوع بضغط من قياديات العقار والبنوك وبالتزامن

مع موجة التراجعات التي تطال أسواق المنطقة نتيجة تراجع اسعار النفط ومخاوف تشديد السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأميركي ,

كما تراجع سهم تعاونية الاتحاد بأكثر من 1% في جلسة الجمعة بعد إعلانها عن تراجع إيراداتها بنسبة 7% واستقرار أرباحها الصافية في فترة النصف الأول من العام الحالي، وعلى الصعيد الأسبوعي ، تراجع المؤشر العام بنحو 2% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.

سوق أبوظبي المالي:

على الرغم من ارتفاع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.4% ، إلا أنه ظل متراجعاً بأكثر من 3% في أسبوع مسجلاً الأسبوع الثالث على التوالي من التراجعات ،

كما تكبد المؤشر أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من 3 أشهر ليفقد مستويات 9800 نقطة بضغط من أغلب القياديات وعلى رأسها أسهم القطاع المصرفي .

الأسواق الخليجية الأخرى:

وانخفض المؤشر الأول الكويتي بنحو 2% خلال الأسبوع مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في شهرين.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنحو 4% في أسبوع مسجلاً أدنى إغلاق له في شهر.