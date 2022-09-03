مونيكا حنا: يجب استعادة حجر رشيد وتواجده داخل بريطانيا خيانة أخلاقية

بمناسبة مرور200عام على فك رموز حجر رشيد

أثناء حفر المهندس الفرنسي بيير فرانسوا كزافييه بوشار خندقًا لبناء حصن جديد في مدينة رشيد شمال مصر، عثرت القوات الفرنسية المحتلة على كتلة حجرية كبيرة، كان ذلك في 15 يوليو 1799.

سرعان ما أدرك أهميته، على الرغم من أنه، للوهلة الأولى، كان مجرد حجر قديم أعيد استخدامه، وهي ممارسة مألوفة لبناء الكنائس والمساجد والمباني العلمانية في العصور الوسطى في مصر.

كان هذه الحجر في نهاية الأمر هو حجر رشيد وهو أشهر الأحجار التي عثر عليها في العالم، فقد سمحت اللغات الثلاث المنقوشة فيه للباحثين بقراءة لغة قدماء المصريين. كانت بسهولة واحدة من أكثر اللحظات اهتزازًا في تاريخ التاريخ.

حجر رشيد.. البحث عن مصر القديمة

في مقال لها على موقع “ذا ناشونال” تحدثت عالمة المصريات الدكتورة مونيكا حنا وقالت: كان الاحتلال الفرنسي للبلاد في وقت الاكتشاف بقيادة نابليون بونابرت، الذي كان يعتقد أنه سلف الإسكندر الأكبر، فاتح "الشرق" قبل حوالي 2000 عام. يمثل هذا المسعى الإمبريالي، فقد بذل نابليون قصارى جهده ليس فقط لتحقيق النجاح العسكري في البلاد. كما أنه أحضر باحثين فرنسيين إلى "اكتشاف" مصر القديمة، على حد تعبيرهم.

انتصار ثقافي

تضيف: خسر نابليون حملته أمام الجيش المشترك للقوات البريطانية والعثمانية في مارس 1801. ولكن، اليوم، لا يوقف هذا الجهد المستمر للبعض في فرنسا لتقديم العصر على أنه انتصار ثقافي، حتى لو فشل الانتصار العسكري.

ومع ذلك، فإن أزمة حجر رشيد في العصر الحديث ليست فرنسا، بل بريطانيا.

يدعي المتحف البريطاني، حيث انتهى به الأمر، أن الاستحواذ قانوني. ومع ذلك، حتى في القانون الدولي في ذلك الوقت، فإن هذا موضع خلاف كبير.

غموض حول حجر رشيد

ما لا يقدره القائمون على المتحف البريطاني هو حالة الغموض الشديدة للمادة 16 من استسلام الإسكندرية، وهو النص الذي أنهى نفوذ فرنسا في مصر. نصت على أن يتنازل الفرنسيون عن الآثار التي اكتشفوها لـ "الجيش المشترك" المؤلف من القوات البريطانية والعثمانية المنتصرة. كان حجر رشيد أحد هذه العناصر، إلى جانب 16 قطعة أخرى تم انتزاعها من مدن مصرية مختلفة كغنيمة للحرب.

حتى الآن، لا توجد سجلات في أرشيفات القاهرة أو اسطنبول أو لندن تشهد على أن العثمانيين؛ وهي الإمبراطورية التي سقطت منذ فترة طويلة، قد تنازلوا عن نصيبهم من المطالبة على 17 قطعة إلى البريطانيين. علاوة على ذلك، تم حل الجيش المشترك بعد الحرب مباشرة، مما ترك ملكية 17 قطعة متنازع عليها قانونيًا بشدة من حيث القانون العرفي الدولي في أوائل القرن التاسع عشر.

خيانة أخلاقية

بشكل حاسم، لم يكن للمصريين رأي في هذه العملية. فهي خيانة أخلاقية. لأن هوس الغرب بالأشياء المصرية القديمة سلب تراث البلاد. يعرفه بعض علماء الآثار باسم "اغتصاب النيل". ثم دخلت القوى الأوروبية فترة مشوهة من التنافس على من لديه المجموعات الأكبر والأقوى، ومن الذي هزم أكثر ضحايا الاستعمار، بمعنى ما.

تكمل مونيكا حنا: إن القوة الكامنة في هذه الأشياء، وامتلاكها، تضاف إلى هوية هذه البلدان التي تمجد الماضي الاستعماري، الذي يحرم المصريين من طريقة ينظرون إليها على أنهم جزء من ثقافتهم الخاصة. المتاحف الشاسعة التي ظهرت في العواصم الاستعمارية هي رموز لهذا الواقع الملتوي. كما أن التباين بين الشرق العالمي والغرب العالمي يضيف إليها.

احتكار التراث

تستطرد: مثل هذا الاحتكار الغربي والتنظيم للتراث الثقافي خلق تواريخ مجزأة لإرضاء الكبرياء الغربي. لم تنتزع هذه المتاحف والعلماء التابعون لها القطع فحسب، بل كتبوا أيضًا المصريين المعاصرين من تاريخ تراثهم. كان المصريون المعاصرون مجرد مصدر إزعاج لحفرياتهم التي انطلقت للعثور على الذهب والمومياوات والمخطوطات.

إدمان القوة

يستمر المتحف البريطاني في لعب دوره في مثل هذا العنف الثقافي من خلال إظهار غنائم الحروب الإمبريالية والاستعمارية. إن الاحتفاظ بغنائم الحرب بين مجموعات المتحف الأوسع يشرعن العنف واستخدام القوة للحصول على الأشياء. هذا يؤثر بشكل مباشر على سوق تجارة الآثار غير المشروعة اليوم. في الواقع، لا يزال هواة جمع الآثار والقيمون على المتاحف يشترون آثار الدم ليس بالضرورة بسبب قيمتها الثقافية، ولكن لإرضاء هذا الإدمان القائم على القوة.

أرشيفات التنقيب

وعندما تتبنى هذه المؤسسات نهجًا عالميًا، تدافع عن موقفها بالقول إنها تحتفظ بالأشياء في مكان واحد للجميع من جميع أنحاء العالم، فإنها تتجاهل مدى صعوبة حصول الكثير من الناس على تأشيرات أوروبية.

لأن المعرفة أكثر قيمة من الذهب، لا ينبغي أن تكون الإعادة إلى الوطن فقط للأشياء القيمة التي تم أخذها من مصر، ولكن أيضًا لأرشيفات التنقيب والمخطوطات. عندها فقط سيتم في النهاية رد الوكالة الكاملة للمصريين على تراثهم.

رشيد.. تراث غني

تنهي مونيكا: سكان مدينة رشيد ينتظرون حجر رشيد مع خطة مقابلة لإصلاحات اقتصادية مستدامة للمدينة، المهددة بشدة بالتغير المناخي. كما أن لديهم خططًا للتعويضات، على مدى 200 عام، حيث فقدت المنطقة قطعًا أثرية من شأنها أن تساهم في التنوع التاريخي لمثل هذه المدينة العثمانية الجميلة. تتوقع مواقع أخرى في مصر أن تكون القطع الـ16 الأخرى المفقودة مناسبة للألغاز المفقودة من الماضي المصري المغترب، وخلق معاني للمستقبل من خلال هذا التراث الغني.