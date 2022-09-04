حوار|الكاتب الفرنسي ماركوس مالتي: أنا غير أمين وأريد الحصول على يقين ما!

أجرت “ليبراسيون” الفرنسية حوارًأ صحفيًا مع الكاتب ماركوس مالتي بمناسبة صدور وايته “من سيتذكر فيلي جو؟”، إذ تحدثت معه حول فكرة التلاعب بالعقول والتآمر. فروايته مضحكة تزعجك في البداية ثم تشدك وتقودك إلى جعل رأسك يغلي، والتي ينتهي بك الأمر لفهمها، فبين تشويه واقع سنوات ترامب ومناهضة التطرف. يغرقنا ماركوس مالتي في قلب التلاعب الكبير بالعقول على أثر Phily-Joe، مخترع آلة الطاقة الحرة الثورية، والذي أثار موته من الصفحات الأولى العديد من الأسئلة التي يسميها الآخرون. أنها رواية سياسية، فهي تتساءل عن تأثير الطاقة أو المعلومات متعددة الجنسيات على حياتنا وتصف أمريكا بأنها باتت تلتهم نفسها تحت ضغط اللوبيات ورأس المال الكبير.

في البداية من أين أتت فكرة هذه الرواية؟

لا أعرف إلى أين أنا ذاهب عندما أبدأ الكتابة، ربما لهذا السبب يفاجيء القارئ، لأنني أدهش نفسي. لقد جمعت للتو كومة من الانطباعات، من الأحاسيس المنتشرة التي تتراكم بمرور الوقت وتترسب. فقد ولدت هذه الرواية من رحم اهتمامي بالمخترع نيكولا تيسلا. فقد نظرت إلى من كان، رأيت ما فعله، قادني إلى شيء آخر، طاقة حرة، وهناك اكتشفت أن هناك الكثير من المخترعين غير المعروفين المذهلين.

تشعر أنك ميزت خلال سنوات ترامب، بين الأخبار الكاذبة والتآمر كيف حدث ذلك؟



لقد حركني انتخاب ترامب حقًا. أي إنه يمكننا انتخاب رجل كهذا لرئاسة أقوى دولة في العالم، إنه أمر جنوني. وقد لا ننجو، رأينا ذلك مع إريك زمور. هذه الرواية هي صورة لأمريكا، لحالة ذهنية أمريكية معينة. كل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون مجلس النواب مرتبطون ماليًا بمجموعات صناعية أو نفطية تؤثر عليهم، أردت أن أقول ذلك أيضاً، كل هذه التلاعبات في الرأي.

فهذه الرواية هي رواية الشك وعدم الاستقرار. ماذا تصدق؟ من تصدق؟ أردت أن أضع القارئ في نفس الموقف مثلي. على الإنترنت، يدعي الناس أن مثل هذا الشيء صحيح، والبعض الآخر يدعي أنه هراء، وينتهي بنا الأمر بعدم معرفة من يقول الحقيقة. هذا هو الحال بالنسبة للطاقة المجانية ولكن بالنسبة للعديد من الموضوعات الأخرى أيضًا. حالة إريك رولت نموذجية، فقد عززت فكرتي بأن موضوع المؤامرة هذا مثير للاهتمام. هذا الرجل ليس مستخدمًا مجهولاً للإنترنت، إنه أستاذ جامعي. قد يكون من المثير للاهتمام تصديق ما يقوله ولكن عندما تدرك أنه هراء، فإنك تضيع.

إذا وجد بعض الناس أنه من السهل الوقوع في المؤامرة، فذلك أيضًا لأن عددًا كبيرًا من فضائح الدولة قد تم تنفيذها على نحو خبيث ولم يتم اكتشافها إلا بعد ذلك. كل ما تم الكشف عنه من قبل ويكيليكس على سبيل المثال. إدوارد بيرنايز الشهير موجود بالفعل! لقد كان دعاية على نطاق واسع أثر في الرأي العام الأمريكي، وحرض على الحرب، وتمجيد مزايا السجائر، وما إلى ذلك. Cambridge Analytica ، استخدمت هذه الشركة بالفعل بيانات مستخدم Facebook للتأثير على التصويت لصالح بريكست أو ترامب. إحدى شخصياتي، في وقت من الأوقات، قالت: “لقد كذبوا كثيرًا لدرجة أن تصديقهم يعتبر جريمة”. لهذا السبب يشك الجميع في كل شيء اليوم.

ماركوس مالتي: أنا لا أثق بنفسي

كيف أتت إليكم شخصية فيلي جو؟

من الجملة الأولى. أبحث دائمًا عن الجملة الأولى التي تبدو جيدة. بعد ذلك، يكبر شيئًا فشيئًا. لقد وجدته من أصل فرنسي لأنني أجريت بحثًا عن كتاب آخر عن هؤلاء الرواد الفرنسيين الذين ذهبوا إلى تكساس لإنشاء كتائب. كانت موجودة بالفعل. تم إنشاء مستعمرة فرنسية بلجيكية سويسرية في منطقة دالاس لخلق نوع من المساواة والتوازن والاستقلال في المجتمع. لكنها لم تنجح، كانت الظروف المادية والمناخية أكثر صعوبة مما كان متوقعًا وانتهى بها الأمر. بقي عدد قليل. ولا تزال هناك مقبرة صغيرة تحوي رفاتهم.

ذهبت إلى الولايات المتحدة لترى بنفسك؟

لا، كان الأمر معقدًا، خاصة مع Covid. هناك مدرستان: المؤلفون الذين يريدون الذهاب لرؤية الموقع والانغماس في أنفسهم، كما أفهم، لكن هذا يفرض عليك لأنه بمجرد أن ترى الواقع عليك أن تمتثل. أنا، أنا غير أمين، أنتمي إلى المدرسة الثانية، أولئك الذين يريدون الاحتفاظ بحرية قول الأشياء كما يريدون. لأنها لا تزال رواية. أنا أعالج مواضيع جادة، مؤامرة، أخبار مزيفة، ما بعد الحقيقة، إلخ. ولكني أردت أيضًا أن تكون لعبة تتسم بروح الدعابة. هناك مؤامرة شبه بوليسية، مع الموت في البداية، باستثناء أن السؤال ليس "من المذنب" ولكن "هل هناك مذنب"؟ إنها أيضًا شكل من أشكال اللعبة الأدبية مع نابوكوفأو إدغار آلان بو.

نشعر أنك تريد زعزعة استقرار القارئ؟

أنا أحب لعبة الدمى المتداخلة هذه عندما تتناسب إحدى القصص مع قصة أخرى وتشكل نوعًا من الدوامة التي يتم القبض علينا فيها. قد يربك هذا قراء أفلام الإثارة الكلاسيكية حيث ينتهي الأمر بالقبض على القاتل وحل اللغز. أفضل أن أتركه مفتوحًا لأن هذا العالم يتركني في شك، ولا شيء واضح بالنسبة لي.

هل تشك في كل شيء؟

نعم، وخاصة من نفسي. أشك في حكمي، لا أثق بنفسي، أقول لنفسي إنني لست متعلمًا أو ذكيًا بما يكفي ليكون لدي رأي واضح حول كذا وكذا موضوع. إنه أمر مؤلم للغاية، أود أن أحصل على يقين.

وكيف يتم إعلامك؟

عن طريق الراديو، فرانس إنتر، ثم على الإنترنت. ولكن بما أنني أشعر بالفضول الشديد، فأنا أستمر في تصفح الإنترنت وانتهى بي المطاف بعدم معرفة ما كنت أبحث عنه في البداية. المشكلة هي أنني أنسى بسرعة كبيرة. عندما أناقش مع أشخاص لا يتفقون معي، أنسى الحجج التي كانت لدي في دعمي. مع المتآمرين، لا يمكنك المجادلة على أي حال لأنه مهما قلت، سوف يقلبونه.