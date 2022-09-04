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ثقافة

تضم كاتبًا مصريًا..

8 روايات بالقائمة القصيرة لـ جائزة الأدب العربي في باريس

صدى البلد

أعلن معهد العالم العربي في باريس، الثلاثاء، القائمة القصيرة للدورة الـ10 لـ جائزة الأدب العربي التي ينظمها سنوياً بالشراكة مع مؤسسة جان لوك لاجاردير، لأفضل عمل صدر باللغة الفرنسية أو مترجم عن العربية للفرنسية.

 

وضمت القائمة 8 روايات من مصر ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس، صدرت في الفترة من أول سبتمبر 2021 إلى 31 أغسطس 2022.

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القائمة القصيرة

 

والأعمال المرشحة للفوز هي "كلب بلدي مُدرب" للمصري محمد علاء الدين، و"ذوق الأولاد" للبنانية جوي مجدلاني، و"العيش في نورك" للمغربي عبد الله الطايع، و"الغرق" للسوداني حمور زيادة، و"غرفة في المنفى" للسوري عمر يوسف سليمان، و"الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي، و"هاوية جميلة" للتونسي يامن مناعي، و"بالخيط الذي خيطته لك" للتونسية فوزية الزواري.

 

وتعد الجائزة التي تأسست عام 2013، واحدة من جوائز فرنسية معدودة تحتفي بالأدب العربي، وذهبت في الدورات السابقة إلى المصري محمد عبد النبي، والسعودي محمد حسن علوان، والعراقي سنان أنطون، والسوداني عبد العزيز بركة ساكن، والعمانية جوخة الحارثي، واللبناني جبور الدويهي.

ويقام حفل إعلان الفائز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو في نوفمبر المقبل بمقر معهد العالم العربي في باريس.

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