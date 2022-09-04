السر الذي لا تعرفه الجماهير.. لماذا ضم الأهلي شادي حسين وباع أحمد ياسر ريان ؟

حالة من التساؤلات وصلت إلى الرفض من جانب بعض الجماهير الأهلاوية، لصفقة ضم مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا شادي حسين لصفوف النادي الأهلي والاستغناء عن المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان الذي تألق خلال الموسم الماضي في الدوري التركي.

واقترب الأهلي من الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب، بينما استغنى على سبيل البيع عن أحمد ياسر ريان، إلى نادي سيراميكا بناء على طلب اللاعب الذي رفض الإعارة للمرة الثالثة.

انتقادات بسبب الصفقة

وواجهت إدارة الأهلي انتقادات بسبب الصفقة، كان أبرزها أن اللاعب أحمد ياسر ريان لاعب شاب يبلغ من العمر 24 عامًا وينتظره مستقبل كبير، بينما شادي حسين يقترب من الـ 30 عام.

أحمد ياسر ريان

ويمتلك أحمد ياسر ريان خبرات دولية إثر مشاركته مع فريق إلتاي التركي خلال الموسم الفائت، وكذلك تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

ومن أشهر ما قيل عن الصفقة، ما قاله مرتضى منصور في مداخلة تلفزيونية لـ أحمد ياسر ريان: "أحمد ياسر ريان إذا كان لديك رغبة في اللعب للزمالك، فأهلاً وسهلاً بك".

وأضاف خلال المداخلة: "أحمد ياسر ريان قد شادي حسين 5000 مليون مرة، وباب الزمالك مفتوح لك في أي وقت، أنت لاعب موهوب، كنت أتابعك منذ تواجدك في الجونة".

وأكمل: "أنت من أحسن رؤوس الحربة في مصر، وأقول لـ ياسر ريان والده، أهلا وسهلا بأحمد في الزمالك إذا رغبت في ذلك".

أرقام الثنائي

وعن أرقام الثنائي شادي حسين وأحمد ياسر ريان قال الناقد الرياضي خالد طلعت المهتم بالأرقام: شادي حسين مهاجم مهاجم تقيل جدا ، بس الصفقة دي لو تمت هيبقى سيراميكا كليوباترا هو الكسبان والأهلي هيكون خسران طبقا لأرقام وإحصائيات الاتنين لاعيبة".

وأضاف: “طبعا الأهم إن ريان 24 سنه ونص ، وشادي 29 سنة ونص ، يعني شادي هيدي 3 سنين مثلا ، وريان قدامه مش أقل من 9 سنين وليه مستقبل كبير، دة غير إن ريان كمان لعب دولي منتخب شباب وأوليمبي ولعب كمان منتخب أول ، ولعب في الأولمبياد".

سر إتمام الصفقة والغرض منها

في الواقع ووفقًا لم تم تسريبه من أنباء، النادي الأهلي لم يستغني كليًا عن أحمد ياسر ريان وربطه بعقد يقضي بعدم الانتقال إلى أي نادي آخر في مصر سوى الأهلي، وفي حالة البيع يسترد الأهلي لاعبه مقابل 20 مليون جنيه فقط.

وعرض النادي الأهلي على أحمد ياسر ريان الإعارة أو البقاء في النادي بشرط عدم الوعد باللعب أساسيًا في ظل سعي الأهلي لضم مهاجم إفريقي سوبر، لكن ريان اشترط اللعب أساسيًا أو الرحيل على سبيل البيع وليس الإعارة.

وفي نفس الوقت حقق شادي حسين حلمه بالانضمام للأهلي ليكون رفقة مهاجم إفريقي سوبر يسعى الأهلي لضمه، حيث لم يشترط شادي حسين المشاركة أساسيًا".