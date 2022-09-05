أخبار التعليم.. حجازي ينفي إلغاء التابلت لطلاب الثانوية العامة.. كليات متاحة للحاصلين على 50% أدبي في تنسيق المرحلة الثالثة... ذكريات دينا الشربيني مع المدرسة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم ينفي إلغاء التابلت لطلاب الثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إعادة توظيف التابلت في المدارس الثانوية، مشيرا الى انه لن يتم إلغاءه من منظومة التعليم الثانوي.

تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات متاحة للحاصلين على 50% أدبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أنطلقت امس عمليات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، ويبحث طلاب الثانوية العامة أدبي والحاصلين على مجموع 50% فى الوقت الحالي على كليات متاحة للحاصلين على 50% أدبي بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

السبب الحقيقي وراء اختيار مجدي يعقوب تخصص جراحة القلب| نوستالجيا

يعتبر الدكتور مجدي يعقوب من أهم أطباء القلب فى العالم ، بالإضافة إلى أنه أبرز الجراحين فى بريطانيا لذلك يلقب بملك القلوب .

فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الموعد والرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من 4 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2022، على الرابط التالي:

الدبلومات الفنية 2022 .. تعرف على مؤشرات تنسيق الكليات

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2022 ، تنسيق الجامعات الخاصة بهم بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لعدد من الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .

وزير التعليم ينفي إلغاء حصص التربية الرياضية وتقليل أيام الدراسة

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتصريحات جديدة بشأن قرار تنظيم يوم رياضي في المدارس أسبوعيا خلال العام الدراسي الجديد.

المجلس الأعلى للجامعات يُعلن التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الإلكتروني التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وكذلك قواعد الترقيات للدورة الرابعة عشرة (2022-2025).

التعليم تقرر فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار فتح الاندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر 2022 ، ليمارس الطلاب كافة الانشطة خلال الاجازة الصيفية في اطار خطة جعل المدارس بيئة جاذبة للطلاب.

ذكريات دينا الشربيني مع المدرسة مثيرة للجدل منذ الصغر|وزعيمة شلة الفصل.. نوستالجيا

لعبت المدرسة فصلاً هاماً في حياة الفنانة دينا الشربيني فكانت المدرسة دائماً صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لها، ولكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة في مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقًا كبيرًا، وحفرت في أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التي أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

الأعلى للجامعات الخاصة: الأفرع الجديدة تظهر الإقبال على كليات الهندسة وعلوم الحاسب

قال الدكتور محمد الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والاهلية ، إن ظهور الأفرع الجديدة بالجامعات الأهلية والخاصة ، يظهر الإقبال عليه أكثر في كليات الهندسة وكليات علوم الحاسب وهم يشملوا علوم النانو والذكاء الاصطناعي وغيره من التخصصات الجديدة والتي تسعى الجامعات إلى توافرها لديها سواء في الجامعات الأهلية أو الخاصة.

إنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد بجامعة الوادي الجديد

أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، اليوم الأحد، بدء أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية، موجها القائمين على الكشف الطبي بتيسير كافة الإجراءات وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب الجدد، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم والاهتمام بكرامته وهيبته

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ولفيف من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين، في ندوة نظمتها الهيئة.