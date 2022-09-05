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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| خصم كبير جدا على Apple Watch7 من أمازون.. هواوي تطلق أنحف تابلت في العالم بسعر مناسب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا // عرض النهاردة خصم كبير جدا على Apple Wat

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تستعد لطرح هاتف جديد بأسرع شاحن في العالم

كشفت التسريبات أن شركة شاومي Xaiomi  الصينية ، تستعد لتطوير سرعة الشحن الخاصة بهواتفها القادمة لكي تأتي بقدرة 200 وات.

 

محدش يقدر يضايقك.. إزاي تعمل unfollow لحد على فيسبوك

يعتبر عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook طريقة سهلة لإلقاء نظرة على ما يفعله أصدقاؤنا وأفراد عائلتنا، لكن في بعض الأحيان ، قد يزعجك منشورات شخص ما ومقالاته وآرائه أو ربما تحدث بينكما مشكلة.

 

هواوي تطلق أنحف تابلت في العالم بسعر مناسب جدا

أطلقت شركة هواوي Huaweiالصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، أحدث جهاز تابلت لها  MatePad Pro 11 في الأسواق الأوروبية، بقياس 11 بوصة، والذي ينطلق باعتباره أنحف وأخف جهاز لوحي في العالم.

 

عرض النهاردة.. خصم كبير جدا على Apple Watch7 من أمازون

تقترب شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن الإعلان عن أحدث سلسلة ساعاتها الذكية من الجيل الثامن Apple Watch8 بعد 3 أيام تقريبا، لذلك قام أمازون بعمل تخفيض على الإصدار التابع للعام الماضي Apple Watch7.

 

ريلمي تستعد لطرح هاتف جديد للفئة المتوسطة

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتف جديد سلسلة GT في الهند الذي يعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية،  وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد بميزات قوية وإمكانيات رائدة.

 

تقرير.. حكاية شاحن iPhone المميز الذي سينتهي قريبا

طرحت شركة Apple جهاز iPhone 5 في سبتمبر 2012 الذي كان أكبر وأسرع وأقوى من سابقه ، ولكن ربما كان التغيير الأكثر ثورية هو كيفية شحنه، وعندها أعلنت الشركة الرائدة أنها ستتحول من موصل 30 دبوسًا كان موجودًا على كل iPhone إلى منفذ جديد صغير للشحن يسمى Lightning. 

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