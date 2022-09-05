أخبار التكنولوجيا| خصم كبير جدا على Apple Watch7 من أمازون.. هواوي تطلق أنحف تابلت في العالم بسعر مناسب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت التسريبات أن شركة شاومي Xaiomi الصينية ، تستعد لتطوير سرعة الشحن الخاصة بهواتفها القادمة لكي تأتي بقدرة 200 وات.

يعتبر عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook طريقة سهلة لإلقاء نظرة على ما يفعله أصدقاؤنا وأفراد عائلتنا، لكن في بعض الأحيان ، قد يزعجك منشورات شخص ما ومقالاته وآرائه أو ربما تحدث بينكما مشكلة.

أطلقت شركة هواوي Huaweiالصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، أحدث جهاز تابلت لها MatePad Pro 11 في الأسواق الأوروبية، بقياس 11 بوصة، والذي ينطلق باعتباره أنحف وأخف جهاز لوحي في العالم.

تقترب شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن الإعلان عن أحدث سلسلة ساعاتها الذكية من الجيل الثامن Apple Watch8 بعد 3 أيام تقريبا، لذلك قام أمازون بعمل تخفيض على الإصدار التابع للعام الماضي Apple Watch7.

تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتف جديد سلسلة GT في الهند الذي يعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد بميزات قوية وإمكانيات رائدة.

طرحت شركة Apple جهاز iPhone 5 في سبتمبر 2012 الذي كان أكبر وأسرع وأقوى من سابقه ، ولكن ربما كان التغيير الأكثر ثورية هو كيفية شحنه، وعندها أعلنت الشركة الرائدة أنها ستتحول من موصل 30 دبوسًا كان موجودًا على كل iPhone إلى منفذ جديد صغير للشحن يسمى Lightning.