فيديوهات تيك توك تتسبب في موجة سرقات لسيارات "كيا" و"هيونداي" بأمريكا

تعد شركة كيا الكورية الجنوبية واحدة من أهم وأشهر صانعي السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي أغسطس 2022 ، على سبيل المثال ، باعت كيا 66،089 وحدة داخل أمريكا، بينما هيونداي الشركة الأم بلغت مبيعاتها 64335 وحدة خلال نفس الشهر وفقًا لكوريا هيرالد.

وتبيع كلا من كيا وهيونداي معا أكثر من مليون سيارة سنويًا في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ، وفقًا لـ Good Car Bad Car.

تعتبر العلامات التجارية كيا وهيونداي أيضًا واحدة من أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بعد تسلا طبعا، تمامًا مثل فورد و فولكس فاجن، حتى أن إيلون ماسك نفسه اعترف بالتقدم الكبير الذي تحرزه هيونداي وكيا في مجال السيارات الكهربائية وأنها تعملان بشكل جيد جدا.

في الأشهر الأخيرة، تم استهداف عدد كبير من سيارات كيا وهيونداي من قبل لصوص سيارات مشهورين معروفين باسم kia boys أي صبيان كيا والذين يبدو أنهم قاموا بتحدي جديد على موقع تيك توك.

أفادت صحيفة Milwaukee Journal Sentinel المحلية أن هذا الاتجاه بدأ العام الماضي بعد ظهور عدد كبير من مقاطع الفيديو لمراهقين يقومون بحركات بهلوانية مثيرة و خطيرة في سيارات هيونداي وكيا تمت سرقتها من مالكيها، تسببت هذه الفيديوهات للصوص في ارتفاع أرقام سرقة سيارات كيا وهيونداي بنسبة 2500٪ في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن في خلال عام واحد، وهي زيادة لم تشهدها البلاد من قبل.

أفادت التقارير الشرطية لـ مدينة ميلووكي أن هناك ما لا يقل عن 16 سيارة هيونداي أو كيا يتم سرقتها يوميًا في ميلووكي وحدها ، وبدا هذا الاتجاه الخطير في الانتشار مثل العدوى ينتقل لباقي المدن والولايات الأمريكية، بعد أن انفجرت منصة الفيديو الاجتماعية TikTok بمئات الفيديوهات لشباب يتفاخرون بسرقة سيارات هيونداي وكيا، حتى أصبح الآن تحديًا ينتشر كالنار في الهشيم مثل وباء كورونا، ويستخدم الشباب وسم #theKiaboys.

في مقابلة على يوتيوب مع Kia Boys نشرها Tommy G ، أوضح أحد أعضاء المجموعة كيف يسرقون سيارة كيا أو هيونداي، وكيف يقتحموا السيارة ويبدأوا تشغيل المحرك باستخدام قابس USB مع شرح كاف و واف لكل عملية السطو.