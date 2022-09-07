عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديوهات تيك توك تتسبب في موجة سرقات لسيارات "كيا" و"هيونداي" بأمريكا

موجة سرقات كيا وهيونداي
موجة سرقات كيا وهيونداي

 

تعد شركة  كيا  الكورية الجنوبية واحدة من أهم وأشهر صانعي السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي أغسطس 2022 ، على سبيل المثال ، باعت كيا 66،089 وحدة داخل أمريكا، بينما هيونداي الشركة الأم بلغت مبيعاتها 64335 وحدة خلال نفس الشهر وفقًا لكوريا هيرالد.

وتبيع كلا من كيا وهيونداي معا أكثر من مليون سيارة سنويًا في الولايات المتحدة منذ عام 2011 ، وفقًا لـ Good Car Bad Car. 

 

تعتبر العلامات التجارية  كيا  وهيونداي أيضًا واحدة من أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بعد تسلا طبعا، تمامًا مثل فورد و فولكس فاجن،  حتى أن إيلون ماسك نفسه اعترف بالتقدم الكبير الذي تحرزه هيونداي وكيا في مجال السيارات الكهربائية وأنها تعملان بشكل جيد جدا.

 

في الأشهر الأخيرة، تم استهداف عدد كبير من سيارات  كيا  وهيونداي من قبل لصوص سيارات مشهورين معروفين باسم kia boys أي صبيان كيا والذين يبدو أنهم قاموا بتحدي جديد على موقع  تيك توك. 

 

أفادت صحيفة Milwaukee Journal Sentinel المحلية أن هذا الاتجاه بدأ العام الماضي بعد ظهور عدد كبير من مقاطع الفيديو لمراهقين يقومون بحركات بهلوانية مثيرة و خطيرة في سيارات هيونداي وكيا تمت سرقتها من مالكيها، تسببت هذه الفيديوهات للصوص في ارتفاع أرقام سرقة سيارات كيا وهيونداي بنسبة 2500٪ في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن في خلال عام واحد، وهي زيادة لم تشهدها البلاد من قبل.

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بقوة 577 حصان..تفاصيل وصور

إصدار هجين من كيا سبورتاج بقوة 261 حصان.. تفاصيل

أفادت التقارير الشرطية لـ  مدينة ميلووكي أن هناك ما لا يقل عن 16 سيارة هيونداي أو كيا يتم سرقتها يوميًا في ميلووكي وحدها ، وبدا هذا الاتجاه الخطير في الانتشار مثل العدوى ينتقل لباقي المدن والولايات الأمريكية، بعد أن انفجرت منصة الفيديو الاجتماعية TikTok بمئات الفيديوهات لشباب يتفاخرون بسرقة سيارات هيونداي وكيا، حتى أصبح الآن تحديًا ينتشر كالنار في الهشيم مثل وباء كورونا، ويستخدم الشباب وسم #theKiaboys. 

 

في مقابلة على يوتيوب مع Kia Boys نشرها Tommy G ، أوضح أحد أعضاء المجموعة كيف يسرقون سيارة كيا أو هيونداي، وكيف يقتحموا السيارة ويبدأوا تشغيل المحرك باستخدام قابس USB مع شرح كاف و واف لكل عملية السطو.

كيا الولايات المتحدة الامريكية أمريكا هيونداي إيلون ماسك تسلا فورد فولكس فاجن kia boys

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

موضوعات متعلقة

أرخص هاتشباك لعام 2023.. تويوتا تعلن عن قائمة أسعار كورولا GR الجديدة

محرك V12 وناقل حركة يدوي.. باجاني تشوق جمهورها لـ C10 الخارقة| فيديو وصور

تنافس بكل الحيل.. كرايسلر تسرق الأضواء من فورد موستنج بهذه الطريقة

انخفاض ملحوظ في مبيعات هيونداي أيونيك 5 بالولايات المتحدة لهذا السبب

أرقام قياسية جديدة في أغسطس.. ارتفاع مبيعات BYD الصينية 188% عن العام الماضي

صراع مع الغرب .. 3 تحديات تواجه السيارات الصينية في الأسواق العالمية

فورد تشوق عملائها إلى موستنج 2024 من خلال شارة الـ GT.. فيديو

رفضوا التحول الكهربائي.. جنرال موتورز تُحيل وكلائها إلى التقاعد مع مكافأة نهاية الخدمة

ترشيحاتنا

المشاط: إطلاق مسابقة دولية تستهدف الشركات العاملة في تكنولوجيا المناخ

أجنبي تحت السن.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

دعاء يشبه السحر في الاستجابة.. يقضي حاجتك بسرعة البرق

انتحل صفة طبيب أسنان.. متهم يواجه عقوبة الحبس سنة وغرامة 200 جنيه

مايا مرسي: المرأة عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتحدي التغير المناخي

شاهد .. منتخب مصر الأوليمبي يحتفل بعيد ميلاد محمد بركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

قبل عرضه الخميس في فينيسيا.. تفاصيل فيلم مارلين مونرو Blonde المثير للجدل

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

فيديو

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ