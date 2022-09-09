عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد على الالتزام بشراكة قوية مع طاجيكستان في مكافحة الإرهاب

صدى البلد

أكدت الولايات المتحدة  أمس /الخميس/ على الاتزام بشاكة قوية مع طاجيكستان في مكافحة الإرهاب.
وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طاجيكستان بمناسبة العام 31 على استقلالها، والذي يوافق 9 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.


وقال بلينكن - في بيانه - "أقامت الولايات المتحدة وطاجيكستان شراكة قوية مبنية على أهداف مشتركة، وروابط ثقافية وشعبية لا حصر لها، والتزام بمكافحة التهديدات الإرهابية - ليس فقط في طاجيكستان، ولكن في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".


وتابع البيان نتطلع إلى تعزيز تعاوننا الأمني ​​والنهوض بالحريات الأساسية التي تدعم المجتمعات المستقرة والمزدهرة. أنا واثق من أن علاقتنا الإقليمية من خلال C5 + 1 ستتعزز فقط عندما نسهم في جهود المناخ العالمي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وتحديد فرص التجارة والاستثمار.حتى عندما واجه بلدينا تحديات خلال العام الماضي بسبب التحولات العالمية، تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستقرار وازدهار طاجيكستان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

سورة الكهف نهار الجمعة .. فضلها وكم آية يجب قرأتها ؟

فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. غدا

إيهاب الكومي : نطالب أندية الشركات بتكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع ديروط

برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

جالاتا سراي التركي يضم ماتا وايكاردي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور محذوفة .. شاهد إطلالات ميرفت أمين بأفلام الأبيض والأسود

بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

الماركيزة تثير الجدل خلال زيارتها لمصر

سعره مش غالي.. زيت سحري وراء سر لمعان رجل دينا الشربيني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ