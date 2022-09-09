الولايات المتحدة تؤكد على الالتزام بشراكة قوية مع طاجيكستان في مكافحة الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة أمس /الخميس/ على الاتزام بشاكة قوية مع طاجيكستان في مكافحة الإرهاب.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طاجيكستان بمناسبة العام 31 على استقلالها، والذي يوافق 9 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.



وقال بلينكن - في بيانه - "أقامت الولايات المتحدة وطاجيكستان شراكة قوية مبنية على أهداف مشتركة، وروابط ثقافية وشعبية لا حصر لها، والتزام بمكافحة التهديدات الإرهابية - ليس فقط في طاجيكستان، ولكن في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".



وتابع البيان نتطلع إلى تعزيز تعاوننا الأمني ​​والنهوض بالحريات الأساسية التي تدعم المجتمعات المستقرة والمزدهرة. أنا واثق من أن علاقتنا الإقليمية من خلال C5 + 1 ستتعزز فقط عندما نسهم في جهود المناخ العالمي، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، وتحديد فرص التجارة والاستثمار.حتى عندما واجه بلدينا تحديات خلال العام الماضي بسبب التحولات العالمية، تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستقرار وازدهار طاجيكستان.