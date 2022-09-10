بعد مفاجأتها له.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب لـ دينا الشربيني

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة عمرو دياب.. اشتعل حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد قيام الفنانة دينا الشربيني بإعادة متابعة الهضبة عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلال الأيام الماضية.

ورغم قيام دينا الشربيني بمتابعة عمرو دياب عبر انستجرام، إلا أن الهضبة لا يزال يلغي متابعتها من حساباته، ويقوم بمتابعة 17 حسابا فقط، دينا ليست من بينها.

شائعات حول دينا الشربيني

وكشفت دينا الشربيني، أن هناك شائعات كثيرة تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تخرج فترة وتتحدث عن أشياء خاصة بها وذلك كان من أجل الحفاظ على الخصوصية الخاصة بها، “ وتقصد الحب الأخير و الإفصاح بالزواج من عمرو دياب، و الرد عليه بعد الحديث عنها فى الجونة وقال عليها دي فريق العمل”.

دينا الشربيني تغازل عمرو دياب

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.