عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مفاجأتها له.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب لـ دينا الشربيني

عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة عمرو دياب.. اشتعل حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد قيام الفنانة دينا الشربيني بإعادة متابعة الهضبة عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام خلال الأيام الماضية.

ورغم قيام دينا الشربيني بمتابعة عمرو دياب عبر انستجرام، إلا أن الهضبة لا يزال يلغي متابعتها من حساباته، ويقوم بمتابعة 17 حسابا فقط، دينا ليست من بينها.

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

شائعات حول دينا الشربيني

وكشفت دينا الشربيني، أن هناك شائعات كثيرة تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تخرج فترة وتتحدث عن أشياء خاصة بها وذلك كان من أجل الحفاظ على الخصوصية الخاصة بها، “ وتقصد الحب الأخير و الإفصاح بالزواج من عمرو دياب، و الرد عليه بعد الحديث عنها فى الجونة وقال عليها دي فريق العمل”.

دينا الشربيني تغازل عمرو دياب

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

 

عمرو دياب دينا الشربيني برج الحوت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب تصرف غير متوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. وصلة رقص لـ منى فاروق في غرفتها على هذه الأغنية

عروس من خارج الوسط.. شاهد| الفنان إسلام جمال وزوجته في أول ظهور

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

بلوك وحذف الصور.. تصرف مفاجئ من بوسي بعد عودة زوجها لضرتها

نظرا للإقبال الكبير.. أوبرا دمشق تعلن عن حفل آخر لـ هاني شاكر

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي: فوز الهلال طبيعي وأظهر الفارق بيننا وبين الزمالك.. فيديو

قبلة مفاجئة من سيدة لملك بريطانيا تشارلز تثير جدلاً واسعًا .. فيديو

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

تامر عاشور يتألق في حفل خرجي الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

الأبراج الأكثر حظا في شهر سبتمبر 2022 | فلوس وشغل وراحة بال

هيتعمل عليه شوربة نسانيس ..مطاردة كوميدية بين قرد وأهالى الأسكندرية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

بفستان برتقالي جرئ… ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة مثيرة| شاهد

خالد يوسف يحتفل بخطوبة ابن شقيقه .. صور

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ