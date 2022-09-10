عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد الحوكمة والتنمية المستدامة يطلق أول مجلة بحثية متخصصة

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن إطلاقه أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" في احتفالية بعد غد الأثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

زيارة غير معلنة.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

خالد عباس: الانتهاء من ٧٠٪ من المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة


وتتناول المجلة في عددها الأول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، ويقوم بالنشر في المجلة مجموعة من الباحثين من مصر وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.


يشارك في حفل الإطلاق كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وعدد من الخبراء والمفكرين والإعلاميين.

التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير الاتصالات التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات وزارة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

أول تعليق من مساعد كولر بعد توقيع عقود تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

الحزن له أحكام.. قواعد الحداد تفرضها المملكة المتحدة على الشعب

إجراءات ميسرة وانفراجة كبري تنتظر الإجراءات الاستيرادية

الرئيس يوجه بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء

بتكلفة 3.3 مليارات جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة المنيا الأهلية

عيد المعلم المصري.. خبير: المدرسون لدينا يعانون من الأزمات والتحديات

حكم قراءة الفنجان والاعتقاد في الأبراج والتنجيم.. هل تمنع قبول الصلاة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز| شاهد

موقف صعب.. قرار مصيري للأهلي قد يدفع كهربا للاعتزال .. تفاصيل

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

فيديو

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ