مش هعمل كده تاني.. دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بـ 10 تصريحات صادمة

تتصدرت الفنانة دينا الشربيني، مؤشرات البحث، بعد حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي.

وصدمت دينا الشربيني، الجمهور عندما قالت أن حياة الفنان من الخارج، تكون مختلفة تماما عن حياته الخاصة، وقصة حبها الأخيرة، تعلمت منها الكثير، ولن تكرر ما حدث مرة آخرى.

وكشفت دينا الشربيني، أنها كانت فى فترة محورا لـ النميمة، والشائعات، وأنها غاضبة مما حدث معها.

وأكدت أن نزول صورة لها من المطرب عمرو دياب وكتابة عليها" فريق العمل" جعلها تغضب، واقسمت بالله أنه لن تعمل مرة آخري بفريق العمل.

أبرز 10 تصريحات لـ دينا الشربيني:

وكشفت دينا الشربيني، أن هناك شائعات كثيرة تعرضت لها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها لم تخرج فى فترة وتتحدث عن أشياء خاصة بها وذلك كان من أجل الحفاظ على الخصوصية الخاصة بها، “ وتقصد الحب الأخير و الإفصاح بالزواج من عمرو دياب، و الرد عليه بعد الحديث عنها فى الجونة وقال عليها دي فريق العمل”.

حقيقة عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب

وغازلت الفنانة دينا الشربيني المطرب عمرو دياب، على الهواء، وقامت بغناء أغنية برج الحوت، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها لـ المطرب عمرو دياب.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

دينا الشربيني

بنفضل نضحك | دينا الشربيني : طول عمري نفسى أمثل مع هذا الفنان



عرضت الإعلامية منى الشاذلي، مقطع فيديو به " كواليس كلها ضحك بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني".

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت تتمنى التمثيل مع الفنان كريم عبد العزيز، وأن كريم يشبهها فى الكثير من الأشياء، منها :" بنفضل نضحك وإحنا بنمثل".

دينا الشربيني



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها أصيبت بـ فيروس كورونا 5 مرات، وكل مرة كانت الإصابة أصعب من السابقة لها.

وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "الكورونا بتموت فيا"، "و جسمى بـ يستهبل، وكل مرة بيضعف عن المرة السابقة له".

دينا الشربيني



كشف الفنانة دينا الشربيني، أنها تعرضت لـ التحرش، معلقة: "تعرضت للتحرش زمان وكان فى العجمي، بالإسكندرية".

خت كورتيزون.. دينا الشربيني تروي تفاصيل إصابتها بكورونا قبل ظهورها في مصر



كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل إصابتها المتكررة بـ فيروس كورونا، وقالت "أصيبت بفيروس كورونا عندما كنت فى لندن".



اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنه حدث سوء تفاهم بينها وبين المخرجة كاملة أبو ذكري، مؤكدة " انا بموت فيها و الله".

نفسي أعمل مناخيري.. دينا الشربيني عن عمليات التجميل



أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها كانت من الشخصيات المحظوظة، مؤكدة أنها دخلت عالم التمثيل، وكانت تدرس.

ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد الغرق بـ جراند أوتيل

عرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل "جراند أوتيل".

بعد انكار طويل.. دينا الشربيني تعترف بأمر غريب على الهواء| فيديو

وجهت الإعلامي منى الشاذلي، سؤالا محرجا لـ دينا الشربيني، على الهواء، وهو:"| بعد انكار طويل هل ممكن تعترفى الآن أن أغنية "برج الحوت" كانت لـ دينا ولا لأ، ولا تغنى الأغنية" رفضت دينا الرد، وأكدت أن الأغنية لم تكن لها.