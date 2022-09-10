مدرب الأهلي الجديد في أول تعليق: أُمثل أعظم نادٍ بإفريقيا والشرق الأوسط

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على تدريبه للقلعة الحمراء.

وكتب مارسيل كولر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “شكراً على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا والشرق الأوسط”.

ووصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لكرة القدم بـ النادي الأهلي إلى مقر الجزيرة.

وحرص مارسيل كولر علي معاينة كل شيء داخل غرف ملابس الفريق الأول وأرضية التتش واستفسر عن صور الشهداء المتواجدة في مدرجات الملعب.

وأبدي انبهاره ببرج الجزيرة الشاهق وتساءل عنه، رغم أن زيارة مارسيل كولر إلى ملعب التتش لم تكن مدرجة اليوم ضمن برنامجه ولكنها كانت مفاجئة.

اجتماع كولر مع الخطيب

ويعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الإثنين القادم، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.. وكان النادي قد تعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.