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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها.. عمر كمال يعلن فسخ خطوبته بتعليق صادم

عمر كمال وندى الكامل
عمر كمال وندى الكامل

أعلن الفنان عمر كمال، عن فسخ خطوبته، رافضا كشف هوية خطيبته، كما رد على  الانتقادات التي توجه له طوال الوقت بسبب ما وصل له من نجاح ونجومية.

وخلال لقائه مع برنامج "تفاعلكم" قال عمر كمال إنه عاش معاناة قبل وصوله لهذا النجاح ورغم ذلك يتعرض للتنمر وقال " أنا كنت تحت البلاط وجبتها من الصفر وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين دا، لأن عندهم عقدة الخواجة وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب، ومرة روحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس انتقدتني وقالوا مين دا؟.

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وأضاف عمر كمال " أنا كنت شغال في بنزينه والزبون مكنش بيفتح شباك العربية يكلمني، ومع ذلك عمري ما حقدت على حد وكنت بقول ربنا يكرمهم.. ودلوقتي لما بروح بنزينة بنزل بنفسي أسلم على كل الناس.

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وأشار عمر كمال إلى أن سبب ابتعاده عن المهرجانات في الفترة الأخيرة يعود لاختيارات الجمهور التي تفرض عليه اللون الغنائي المحبب لهم وأن مهمته هي إسعادهم.

وتطرق عمر كمال للحديث عن حياته العاطفية مشيرا إلى أنه كان في علاقة خطوبة ولكن لم تتوج بالزواج لافتا إلى أنه لم يكشف عن هويتها حتى لا يلتصق اسمه بها بعد الانفصال، مضيفا " مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها".

عمر كمال وندى الكامل:

في أول تعليق لها على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال ؛ ردت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على هذا الاخبار .

ونشرت ندى الكامل عبر خاصية ستورى انستجرام صورة لها وعلقت :" أنا غير مرتبطة  حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي الزواج اوالارتباط خلال الفترة المقبلة ".

كما قامت ندى الكامل  بنشر صورة اخري كتبت عليها وانا ببص علي اللي بحبه .. حيث قامت بالرقص علي أغنية انت الحظ للنجم عمرو دياب ".

حقيقة ارتباط عمر كمال وندى الكامل :

حالة من الجدل اثارها المطرب الشعبي عمر كمال بعد اعلان ارتباطه عاطفيا مؤخرًا، وأزداد هذا الجدال بعد تداول أخبار تفيد بأنه ارتبط بندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي

وعقب تداول كثير من الأخبار حول ارتباط عمر كمال بندي الكامل تساءل البعض عنها لمعرفة أكثر عن حياتها وتفاصيل زيجاتها الماضية

نادية الكامل كانت لاعبة نبالة مصرية وخاضت أولمبياد لندن عام ٢٠١٢

تزوجت من الفنان أحمد الفيشاوي لمدة أربع سنوات ثم أنفصلت عنه لوجود خلافات بينما

ندى الكامل لديها ثلاث بنات  وتعمل كسيدة أعمال فى مجالي العقارات والأحذية.

عرفت ندى الكامل بإطلالاتها الجريئة التى كانت تظهر بها مع الفنان أحمد الفيشاوي ودائما ما كانت تحرص على مشاركة حضور المهرجانات الفنية ويقوموا بالتقاط الصور معا على السجادة الحمرا

زواج ندى الكامل والفيشاوي:

نادية تزوجت من أحمد الفيشاوي في شهر يوليو عام ٢٠١٨ حيث كان الظهور الأول معا خلال حضورها العرض الأول لفيلمه لشهير “عيار ناري”

واستمرت الزيجة لمدة أربع سنوات لحين أعلنت ندي  انفصالها عن زوجها الفيشاوي وأكدت أن الانفصال تم بهدوء وأن الفيشاوي أعطاها كل حقوقها المادية

إلا أن بعد ساعات من اعلانها الانفصال وعلى صفحتها الشخصية وتحديدا فى الاستوري الخاص بها كتبت تدوينة أثارت الكثير من الجدل في مضمونها أنها تعرضت للخيانة وهو ما جعل البعض يربط أنه قد يكون هذا سببًا فى انفصالها عن الفيشاوي.

عمر كمال ندى الكامل حقيقة ارتباط عمر كمال وندى الكامل عمر كمال وندى الكامل تفاعلكم

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