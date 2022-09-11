من مطار القاهرة إلى التتش.. كولر يرفض الراحة ويتوجه للنادي الأهلي فور وصوله.. صور الشهداء وغرفة الملابس يجذبان السويسري في اليوم الأول

اليوم الأول لمدرب الأهلي الجديد

تفقد أرضية التتش

الاستفسار عن صور الشهداء

وصل السويسري مارسيل كولر مساء أمس السبت إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لبدء مهمته كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل استعادة أمجاد القلعة الحمراء.

وتأمل جماهير النادي الأهلي في السويسري مارسيل كولر لإنهاء الكابوس الذي تعرض له الفريق الأول خلال الموسم الماضي المنقضي وضياع الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

ويقع على السويسري مارسيل كولر حملا كبيرا في ظل الضغط الجماهير الذي سوف يتعرض له خصوصا في ظل رغبة الجماهير عدم تكرار السيناريو من جديد وضياع بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي .

ومنذ وصول السويسري مارسيل كولر إلي مطار القاهرة الدولي برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد مرتجي توجه مباشرة إلى مقر النادي الأهلي وفيما يلي نرصد لكم جولاته داخل مقر النادي :-

وصل مدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر، على متن رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيوريخ، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

ويصطحب مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد معه، ثلاثة مساعدين (مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء)، وصلوا على نفس متن الرحلة ويرافقهم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلى وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا، ظهر غدا الأحد، مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد ، داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

ويعقد النادي الأهلى، بعد غدا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر ا، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

تفقد استاد التتش والاستفسار عن صور الشهداء

حرص السويسري مارسيل كولر علي معاينة كل شئ داخل غرف ملابس الفريق الأول وأرضية التتش وأستفسر عن صور الشهداء المتواجدة في مدرجات الملعب.

وأبدي انبهاره ببرج الجزيرة الشاهق وتساءل عنه، رغم أن زيارة كولر الي ملعب التتش لم تكن مدرجة اليوم ضمن برنامجه ولكنها كانت مفاجئة

كولر: أُمثل أعظم نادٍ بإفريقيا والشرق الأوسط

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على تدريبه للقلعة الحمراء.

وكتب مارسيل كولر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “شكراً على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا والشرق الأوسط”.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع السويسري كولر

كشفت مصادر خاصة أن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يحصل علي 150 ألف يورو شهرياً برفقة الجهاز المعاون الخاص به .

وقال المصادر في تصريحات خاصة أن كولر يرتبط بشرط جزائي قيمته ثلاثة شهور مع الأهلي .