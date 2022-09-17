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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة برفقة بسمة وهبة عبر إنستجرام |شاهد

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

نشرت الإعلامية بسمة وهبه فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الضور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت بسمه في الفيديو برفقة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وكتبت: “ أنا والاستاذ أبو زهرة زهرة محترفين تيك توك شوفتوا الشطارة”

وكان قد تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،  عن بداياته الفنية في تصريحات سابقه له، قائلا:"  أول عمل فني لي كان حدوتة ".

وقال عبد الرحمن أبو زهرة :"  كنت خجول في الحياة العامة ومكنتش بسمع الراديو أو اشاهد مسرحيات قبل دخولي مجال التمثيل، وظهرت طاقة تمثيل لي مع بداية  دخولي مجال الفن والتمثيل".

 

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة :"  تقدمت للالتحاق بـ معهد  التمثيل وطلعت الأول في اختبار القبول في معهد التمثيل ".

 

واكمل عبد الرحمن أبو زهرة:"  من اجل الالتحاق بالمسرح القومي خضعت لاختيار قدرات وطلعت الأول وانضميت للمسرح القومي"، مضيفا:" وفي اول لقاء بيني وبين يوسف وهبي مكنتش مصدق إني واقف قدامه".

الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اخبار الفن أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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