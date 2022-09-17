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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من علي البحر.. رانيا فريد شوقي تشارك متابعيها صور جديدة لها

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها صورة جديده لها من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رانيا في الصور من علي البحر مرتديه نضارة شمسية،ومعتمدة علي الميكب الناعم.

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد كشفت حقيقة ما يتم تردده على اتهام البعض لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي بالبخل.

وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، أن" وحش الشاشة فريد شوقي، كان أبعد ما يكون عن البخل، لكن من كُتر ما أتقن دوره في مسلسل "البخيل وأنا" الناس صدقته".

وأكدت رانيا فريد شوقي، " مفيش فنان على الساحة يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقي في أي عمل فني".

وعن تجسيد أفلام السيرة الذاتية، رأت رانيا فريد شوقي، أن هذه الأعمال الفنية لم تنجح، مضيفة أن أعلى عمل فني حقق نجاحا كبيرا كان لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وتابعت رانيا فريد شوقي"أتحدى إن كان هناك أي فيلم لفريد شوقي انتصر فيه الشر على الخير".

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