طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل.. اكتشفي الفوائد

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حلاوه طحينيه في المنزل بأسهل الخطوات وبشكل مضمون و موفر فاغلب الأطفال يفضلون تناول الحلاوة الطحينية.





المكونات لعمل حلاوة طحينية



١ كوب حليب بودره

١ كوب سكر بودره

١ كوب طحينيه

نصف كوب مكسرات



طريقة عمل حلاوة طحينية بالمنزل

خلط المكونات مع بعض حتى نحصل على عجينه طريه واضافة نصف كمية المكسرات مع الخليط.

تغليف وعاء بالنايلون وضع باقي كمية المكسرات في اسفل الوعاء سكب الخليط.

الحفظ في الثلاجه لمدة ساعتين اخراجها بعد الساعتين وتقطيعها

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الحلاوة الطحينيةللصحة.



من فوائد الحلاوة الطحينيّة ما يلي :-

- تنشّط الحلاوة عمل الجهاز الهضميّ؛ فهي تحسّن عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتحمي من الإصابة بالإمساك.



- تفيد الحلاوة الطحينيّة الأم المرضع بعد الولادة "النفساء" لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل جيّد وسريع. تحفّز وظائف الخلاياوالأنسجة، وتنشّط من فعاليّتها وعملها.



- تقي من نموّ الأورام السرطانيّة في الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة سرطان الجلد، والقولون، كما تخفّف من ظهورأعراض الشيخوخة والتجاعيد المبكّرة فهي تحمي الجلد وتحسّن من صحّته العامّة.



- تنشّط الدورة الدموية في الجسم، لذا ينصح بتناولها لمن يعانون من ضعف الدورة الدمويّة في الجسم.





- تقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الفيروسيّة والبكتيريّة.



- ينظّف الجهاز الهضميّ ويقضي على الديدان المعويّة التي تتواجد في الأمعاء ويطردها خارج الجسم.



- تعتبر الحلاوة من أهمّ مصادر الطاقة للجسم، فهي تمنحه النشاط والحيويّة، كما تزيد من قوّة العضلات.



- تساعد على تنشيط وظائف فيتامين (د) في الجسم، وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام.