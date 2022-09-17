بسبب تضرر الأهالي.. الري: تطهير ترعة الباجورية ومصرف ناهيا بالجيزة

وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالي كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة ، حيث تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو ١٨,٥ ، وقد قامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وذلك وخلال شهر أغسطس 2022.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقريه المصالحة بمركز نجع حمادي ، حيث تم بحث الشكوى وتبين ان المجرى المائي موضوع الشكوى هو ترعه فرع السكه الحديد ، وتم إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير إلى تضرر أهالي مدينه سرس الليان بمحافظة المنوفية بسبب وجود حيوان نافق بترعه الباجورية ، حيث تم التنسيق بين تفتيش رى قبلى المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينه منوف ، وتم رفع الحيوان النافق بالترعة وإزالة أسباب الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة اسيوط بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية عواجه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الري الخاص به ، حيث تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إداري مؤقت بفتح المسقى.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة في مصرف ناهيا بمدخل القرية ، حيث تم تطهير المصرف بمعرفة الادارة العامة لصرف شمال الجيزة.