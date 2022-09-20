المرمرية.. عشبة سحرية تساعد على التخسيس والاسترخاء وعلاج ألم المعدة

يقبل المواطنون في محافظة شمال سيناء، على استخدام الأعشاب، والنباتات الطبية والعطرية، لما لها من فوائد صحية متعددة، واستخدامها في علاج العديد من الأمراض، لكونها طبيعية، بالإضافة إلى سعرها الزهيد مقارنة بالأدوية والعقاقير الكيميائية المصنعة.

حيث تتمتع عشبة المرمرية بالعديد من الفوائد الصحية ويستخدم كمكون أساسي في تصنيع الأدوية، وله فوائد عديدة، وهو نبات معمر ويحتوي على الزيوت الطيارة.وتحتوي أوراق الميرمية على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم ، ويستخدم زيت المرمرية في تدليك الجسم فهو يساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق والصداع.،ويمكن استخدام زيت الميرمية في دهان الجسم للتخلص من آلام الشد العضلي، والتهابات الأعصاب.



حيث تساعد "المرمرية" على التخسيس، بغليها وشربها مرتين قبل الإفطار والعشاء، كما يستخدم مشروبها في علاج مغص آلام الدورة الشهرية، ومغص البطن بصفة عامة، وتطهير المعدة.

الأملاح المعدنية

ومن فوائد الميرمية أنها تحتوي أيضًا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب.، وتدخل في عدة صناعات طبية وله قدرة في علاج العديد من الأمراض منها أمراض المعدة والقولون وأيضا الإخصاب للسيدات.

وقال الدكتور شعيب محي الدين فتوح، الباحث في مجال الطب البديل، إن سيناء حباها الله بطبيعة صحراوية، ملائمة لنمو أعشاب ونباتات طبية تستخدم في علاج العديد من الأمراض، ومنها الأمراض المزمنة، والتي من أشهرها ، عشبة المرمرية ،التي تعتبر المحصول العطري والطبي الأول الذي يعتمد عليه أهل سيناء ويليها الزعتر والحبق والنعناع وهي سهلة الإنبات والرعاية وتعطي محصول من العشب الغزير ويتم جزها أكثر من مرة خلال الموسم الزراعي.

العلاج "السحري"

ولا يخلو منزل في سيناء من وجود عشبة المرمرية، وهي معروفة في الدول الأوروبية بالعلاج "السحري" ، ويقبل المواطنون على استخدامها كنبات عطري ، لكونها طبيعية، بالإضافة إلى سعرها الزهيد مقارنة بالأدوية والعقاقير الكيميائية المصنعة.، وأن العشبة ينتشر زراعتها في مناطق الشيخ زويد ورفح وبعض مناطق العريش، وتتمتع سيناء بزراعة مساحات كبيرة من نبات الزعتر والنعناع والريحان.

وأضاف موسي برهوم ،مزارع ، انه تم زراعة نحو 40 فدان بنبات المرمرية بمنظفة جلبانه والتي يعتمد عليها في تغذية النحل قبل ان يستخدمها في عمليات التصدير ، بإعتبار أن المرمرية يمكن حصادها من مرتين ل 3 مرات في السنة.

ومن جانبه ..قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، ان زراعة النباتات الطبية والعطرية شائعة فى شمال سيناء، وهي مجال للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى شمال وجنوب سيناء .وقال أنه مع اتجاه الدولة للتوسع في الزراعات علي مياه بحر البقر المعالجة يمكن التوسع في هذه الزراعات والتي ستعطي إنتاج متميز .

