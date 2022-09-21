رئيس وزراء إيطاليا يرفض استفتاءات ضم مناطق أوكرانية لروسيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن الحرب الروسية في أوكرانيا أعادت تقسيم خارطة الطاقة في العالم.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن استفتاءات المناطق الانفصالية في أوكرانيا "تمثل انتهاكات للقانون الدولي ندينها بشدة".

وأشار دراجي إلى أن بلاده "تؤيد بقوة انضمام أوكرانيا ودول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أن الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها تمثل "تحديا لم يشهده العالم منذ الحرب الباردة".

ولفت إلى روسيا حاولت بث الانقسام في أوروبا عبر استخدام الغاز كسلاح، موضحا أن "ارتفاع أسعار الطاقة يضر باقتصادنا وقد يقوض التزام بلادنا نحو أوكرانيا".

وأكد دراجي في كلمته أن العقوبات "أثرت على الاقتصاد الروسي وأضعفت قدراتها في التصنيع العسكري".

وشدّد رئيس وزراء إيطاليا على أن "نتيجة النزاع في أوكرانيا لا يمكن التنبؤ بها.. لكن القوات الأوكرانية حققت مكاسب مهمة".

وانطلقت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك، بمشاركة عدد كبير من قادة دول العالم.