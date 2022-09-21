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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان التعبئة .. الإعلام الروسي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للشعب

روسيا
روسيا

أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا حذرت أولئك الذين يحتجون على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستدعاء جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا سيتم تجنيدهم في الجيش.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد مساء الأربعاء، معارضة لمرسوم بوتين بتعبئة القوات المسلحة الروسية جزئيا.

وحذرت وسائل الإعلام الروسية من أن أي شخص يشارك في “مسيرات غير قانونية” سيخضع للتجنيد العسكري، وفقا لصامويل راماني، وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية.

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وشارك كبير الدعاة في الكرملين فلاديمير سولوفيوف منشورا على “تليجرام” يحدد التدابير قائلا: “سيتحققون من الوثائق على الفور، ويتعرفون عليها، ويحتجزونها ويرسلونها إلى هيئات الشؤون الداخلية”.

وأضاف: “وبعد ذلك، وبمشاركة ممثلين عن مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، سيتم تحديد فئة المسودة. أولئك الذين لا يندرجون على الفور الفئة الأولى سيتم تسجيلهم للتجنيد اللاحق”.

وقال الناشط والمدون المؤيد للكرملين، إيليا ريميسلو، إنه يمكن تجنيد المحتجين.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، معارضي التعبئة الجزئية في روسيا بأعداء الشعب، مشيرا إلي أنه يجب إرسال هؤلاء الأشخاص إلى منطقة عمليات خاصة.

وقال قديروف: “يكتب بعض الناس أنه من الضروري التظاهر ضد التعبئة الجزئية.. في ظل هذه الظروف، لا ينبغي لأحد أن يناقش قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، ولكن يجب أن يمتثل، لذلك أحث الجميع على عدم الانخراط”.

وأضاف: "من سيخرجون في التظاهرات هم أعداء للشعب”.

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وتوقفت شركات الطيران الروسية عن بيع التذاكر للرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ما لم يتمكنوا من تقديم دليل على الموافقة على السفر من وزارة الدفاع الروسية.

وبيعت جميع تذاكر الطيران من روسيا إلى وجهات أجنبية متاحة اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة “جزئية” لجنود الاحتياط البالغ عددهم 25 مليون جندي.

ونفذت تذاكر الطيران من موسكو إلى عواصم جورجيا وتركيا وأرمينيا، التي لا تتطلب تأشيرات للروس، اليوم الأربعاء، في غضون دقائق من إعلان بوتين.

وبعد خطاب بوتين بساعات، توقفت الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان عن الظهور على مواقع حجز تذاكر السفر.

 تعبئة جزئية في روسيا

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن تعبئة جزئية في روسيا مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى قرابة سبعة أشهر وفقدان موسكو بعض الأراضي في ساحة المعركة.

ويقول بوتين إنه بذلك قد وقع قرارا بالموافقة على التعبئة العامة بشكل جزئي للروس للانضمام إلى صفوف الجيش.

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