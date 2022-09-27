ليس لدي موانع في الفن.. سوسن بدر: اضطريت أعمل أدوار لأني كنت محتاجة فلوس| فيديو

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدثت الفنانة سوسن بدر، عن الأعمال التي ندمت عليها، مؤكده: "والله عمري ما ندمت على حاجه في حياتي لا عمل عملته ولا تصرف تصرفته ولا فيلم ولا مسلسل".

وأضافت: "إذا لم يكن العمل فني كويس وعملته يبقى أكيد كان فيه سبب، لإما أنا اختارت غلط فتعلمت أني اختار أحسن من كده"، لافته: "يمكن كنت بعرف أختار لكن كنت مضطرة أشتغل لأني كنت محتاجه فلوس".

كنت محتاجه فلوس



وأشارت الفنانة سوسن بدر،: "اضطريت اشتغل لأني كنت محتاجه فلوس، لكن لا أتذكر هذه الأعمال"، موضحه: "لا يمكن أن أندم على الدور لكن ممكن أقول لن اشتغل مع الشركة دي أو مخرج معين".





سوسن بدر تكشف عن أصدقائها المقربون في الوسط الفني

وكشفت الفنانة سوسن بدر، عن أقرب الفنانين لقلبها من الوسط الفني، قائله: "هناك صداقات مستمرة منذ 30 سنة أو 40 سنة، منهم صفاء الطوخي، وسعاد الهجان وأمل أسعد، ووفاء صادق، ونحن خمسة يطلق علينا كف القمر"، لافته: "خمس صديقات منذ عمر طويل".



وأضافت: "من الفنانين كتير أوي منهم أحمد رزق والسقا وغيرهم"، موضحة: "لم أخسر في يوم من الأيام صديق أو صديقه بسبب عمل فني".



لا أقبل تجاوز الحدود



وأشارت الفنانة سوسن بدر،: "لم أخسر أحد بسبب عمل فنى، لكننى أعرف أقيم حدود الناس معى، وفى الشغل لا أقبل تجاوز الحدود".





سوسن بدر: عملت أدوار أثرت عليا جسمانيا وعصبيا

تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن أكثر الأدوار الصعبة التي شاركت فيها، قائلة: "هما دورين أحدهما فى مسرحية المرأة التي تكلم نفسها كثيرا، لأن الدور تعبني حتى بعد المسرحة ما خلصت معرفتش أخرج منها بسهولة وتعبتني على ما مشيت".

وأضافت: "دوري الثاني فى فيلم "الشوق"، لأن الشخصية تعبتني جسمانيا وعصبيا، لأنه فى مشاهد كنت أقوم بتغيير طبقة صوتى أثناء التصوير بصوت فيه ذكورة كأنها ملبوسة، مما أثر على أحبالى الصوتية".

أبو العروسة





وأشارت: "دوري في مسلسل أبو العروسة أحلى أدوارها وهو خليط من جميع أمهات الطبقة المتوسطة اللى نعرفهم علشان كده بحب الدور ده بزيادة".





سوسن بدر: كنت متخوفة من ارتداء بدلة الرقص في فيلم الفرح



تحدثت الفنانة سوسن بدر، عن دورها في فيلم "الفرح"، قائله: "يعتبر من أهم أدواري الفنية وكنت هموت وأعمله لكن كنت خائفة جدا من بدلة الرقص".



وأضافت: "الأستاذ سامح عبد العزيز أصر على شكل معين للراقصات فى هذا الوسط، وكنت متخوفه أن الناس تتكلم عن بدلة الرقص لكن الحمد لله الناس اتكلمت على الدور مش بدلة الرقص، وكان دور ماستر سين لى"، لافته: "عامة أنا ليس لدى موانع فى الفن لأنى ممثلة".