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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوجانسك ودونيتسك: إذا أصبحنا جزءا من روسيا فسنقرر وضعنا العسكري مع موسكو

الحرب في اوكرانيا
الحرب في اوكرانيا

قال رئيس جمهوريتي لوجانسك ودونيستك الانفصاليتين: إذا أصبحنا جزءا من روسيا فسنقرر وضعنا العسكري مع موسكو

وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

وقبل الاستفتاء، أكد زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، بأن شعبه على استعداد للمشاركة فى استفتاء الانضمام إلى روسيا فى أى يوم يكون فيه الوضع آمنا.

وأضاف باشنيك “لقد كان الناس ينتظرون إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا منذ أكثر من ثماني سنوات وهم مستعدون للمشاركة فيه في 4 نوفمبر -يوم الوحدة الوطنية- سواء قبل ذلك أو في وقت لاحق، وفي أي تاريخ آخر حتى في 31 ديسمبر”، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

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وتابع "إن القصف الأوكراني لايزال متواجدا في عدد من المناطق في بلادنا.. ليس لدينا الحق في تعريض شعبنا للخطر".. مضيفا أن القوات المتحالفة التي تحرر دونباس "تقرب موعد الاستفتاء خطوة بخطوة".

وشدد باشنيك على أن إجراء الاستفتاء لن يكون ممكنا إلا في ظل ظروف آمنة قدر الإمكان للسكان، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتم التجهيزات بسبب القصف الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

 

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