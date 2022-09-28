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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زابوريجيا تطلب رسميا الانضمام لروسيا.. وأردوغان يعرض وساطته لإنشاء منطقة منزوعة السلاح

زابوريجيا
زابوريجيا

طلبت سلطات زابوريجيا الانفصالية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضم المنطقة رسميا إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب حاكم لوجانسك من بوتين ضم المنطقة رسميا، كما توجه حاكم خيرسون بنفس الطلب للرئيس الروسي، بحسب شبكة "العربية".

وقال الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا، ليونيد باسيتشنيك، في منشور له على "تليجرام": "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش.. أطلب منك النظر في مسألة انضمام جمهورية لوجانسك الشعبية إلى روسيا كعضو في روسيا الاتحادية".

كما وجه رسالة مماثلة إلى فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال في خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا.

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يأتي ذلك بينما تخطط الولايات المتحدة لإصدار قرار بالأمم المتحدة يدين الاستفتاءات التي أجرتها روسيا لضم أراضٍ أوكرانية، أعلنت سلطات دونيتسك عن النتيجة النهائية لاستفتاء المواطنين للانضمام إلى روسيا.

 وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن النتيجة سجلت نسبة 99.23% من أصوات الناخبين يرغبون بالانضمام إلى الاتحاد الروسي.

أما المقاطعات الأخرى، فقد سجلت مقاطعة لوغانسك نسبة 98.42% من أصوات الناخبين يرغبون بالانضمام إلى روسيا، فيما سجلت مقاطعة زابوريجيا نسبة 93.1%، بينما سجلت مقاطعة خيرسون نسبة 87.5% من أصوات الناخبين يرغبون الانضمام إلى روسيا.

وقال مسؤولون أميركيون، أمس الثلاثاء إن واشنطن تجهز أيضا جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حالة ضمها للأراضي الأوكرانية، إضافة إلى حزمة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لكييف سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأجريت عمليات التصويت، التي تم ترتيبها على عجل، على مدار خمسة أيام في أربع مناطق هي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل معا نحو 15% من الأراضي الأوكرانية.

في سياق المتصل، عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محادثات هاتفية على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم، التوسط في موضوع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وقال مصدر في الديوان الرئاسي التركي: " أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه العميق لإنجاز عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي عمل مع الأطراف الأخرى فترة طويلة لكي تنتهي بنجاح.

وشدد الرئيس التركي على أن اتفاقية الحبوب تعمل كذلك.

وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن إظهار نهج مماثل في موضوع محطة زابوروجيه الكهروذرية، وعرض تقديم الوساطة والمساعدة اللازمين في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة".
 

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