شقيقة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة: دخلوا الشقة وهو نائم.. فيديو

كشف أسماء سعيد زايد، شقيقة الصيدلي المتوفي في حلوان، تفاصيل جديدة عن وفاة شقيقها الدكتور ولاء زايد.

وقالت أسماء سعيد زايد، شقيقة الصيدلي المتوفي في حلوان، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يوم الإثنين الساعة 12 وثلث شقيقي بعتلي رسالة استغاثة قال لي حاولي تكلمي ماما وتكلمي النجدة علشان فيه بلطجية عندي في البيت بيجبروني أطلق زوجتي".

وأضافت: "كان عنده في البيت زوجته الثانية ووالدها واخواتها و3 أو 4 زملائهم"، لافتة: "فتحوا ودخلوا البيت وهو نائم".

وأوضحت: "إحنا من مركز الشهداء بالمنوفية وشقيقي ومتزوج في حلون، وأخذ شقة الزوجية جنب أهلها"، مشيرة: "لما استنجد بيا كلمت أهلي وأمي وأختي، والنجدة".

وأشارت: "شقيقي استغاث بي وقال لي أخذوا جواز السفر وبيجبروني أطلق زوجتي الثانية"، موضحه: "بالفعل اتصل عليها بالتليفون وطلقها".

دفن صيدلي حلوان

وتابعت: "شقيقي أرسل رسالة استغاثة لجروب العمارة، لكن محدش استجاب، وفضلت معاه على الواتس وكان بيقولي كلمي الناس إلحقوني"، لافتة: "تم دفن شقيقي وننتظر تحقيقات النيابة في الواقعة".

