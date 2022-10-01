عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة: دخلوا الشقة وهو نائم.. فيديو

ولاء
ولاء

كشف أسماء سعيد زايد، شقيقة الصيدلي المتوفي في حلوان، تفاصيل جديدة عن وفاة شقيقها الدكتور ولاء زايد.

txt

فين الفلوس هقتلك.. تفاصيل مثيرة في انهاء حياة صيدلي حلوان

txt

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

وقالت أسماء سعيد زايد، شقيقة الصيدلي المتوفي في حلوان، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يوم الإثنين الساعة 12 وثلث شقيقي بعتلي رسالة استغاثة قال لي حاولي تكلمي ماما وتكلمي النجدة علشان فيه بلطجية عندي في البيت بيجبروني أطلق زوجتي".

 

وأضافت: "كان عنده في البيت زوجته الثانية ووالدها واخواتها و3 أو 4 زملائهم"، لافتة: "فتحوا ودخلوا البيت وهو نائم".

 

وأوضحت: "إحنا من مركز الشهداء بالمنوفية وشقيقي ومتزوج في حلون، وأخذ شقة الزوجية جنب أهلها"، مشيرة: "لما استنجد بيا كلمت أهلي وأمي وأختي، والنجدة".

 

وأشارت: "شقيقي استغاث بي وقال لي أخذوا جواز السفر وبيجبروني أطلق زوجتي الثانية"، موضحه: "بالفعل اتصل عليها بالتليفون وطلقها".

دفن  صيدلي حلوان

وتابعت: "شقيقي أرسل رسالة استغاثة لجروب العمارة، لكن محدش استجاب، وفضلت معاه على الواتس وكان بيقولي كلمي الناس إلحقوني"، لافتة: "تم دفن شقيقي  وننتظر تحقيقات النيابة في الواقعة".
 

الحقوني شقيقة صيدلي حلوان شقيقة الصيدلي المتوفي في حلوان أسماء سعيد زايد الدكتور ولاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

أول حاكم عربي يجري اتصالا بـ بوتين بعد قرارات ضم 4 أقاليم أوكرانية

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

اشتري شبكتك بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

رامي جمال: خيرت زوجتي بين الغناء والبيت.. ونداء شرارة: أفراحي نسائية

دويتو مع نداء شرارة| رامي جمال يُبدع في ميدلي من أجمل أغانيه.. فيديو

حبيتك بالثلاثة| نداء شرارة تشعل مسرح سهرانين بمجموعة أغاني.. فيديو

تجار كبار لازم تفرفشهم.. رامي جمال يكشف أغرب مواقف تعرض لها في الأفراح.. فيديو

مطوري القاهرة الجديدة: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية قرارا صائبا

التنمية المستدامة: مشروعات الإسكان الاجتماعي الأكثر استفادة من مبادرة التمويل العقاري.. فيديو

موقف محرج.. نداء شرارة: معجبة أصرت على أخذ الميكرفون والغناء.. فيديو

أخبار التوك شو.. تحذير من موجة كورونا المقبلة.. وياسمين عز تنفعل على السيدات

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح يستعد لقيادة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء الدراسة في 12 محافظة

أخبار التكنولوجيا|هواوي: نسير مع الحكومة المصرية للوصول لأهداف استراتيجية التنمية 2030.. ومايكروسوفت تحذر من هذه الروابط على لينكد إن

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الثالث .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علاجات موجودة بالمنزل للتخلص من آلام الأسنان الشديدة بسرعة

اليوم العالمي للقهوة.. تجعلك تشعر بالانتعاش لفترة طويلة.. اشرب الكثير من الأكواب يوميًا للتحكم في نسبة السكر بالدم.. تفاصيل 16 فائدة صحية لها

كيف توقف آلام الرقبة في 5 دقائق.. اكتشف سر وضعيتي القوس والجمل

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

فيديو

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ