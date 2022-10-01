تجار العلم.. "رسالة أب" من محافظ بورسعيد لأولياء الأمور والطلاب قبل الدراسة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، رسالة من أب إلى أبناءه بجميع المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجاء نص رسالة محافظ بورسعيد إي طلاب المحافظة فى جميع المراحل التعليمية، قائلا: “أبنائي تلاميذ وطلبة مدارس محافظتنا الحبيبة بورسعيد.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .. غدًا يكتمل انطلاق العام الدراسي الجديد بكافة مدارس المحافظة، وأنتهز هذه الفرصة لأذكركم أنه كما تتحمل الدولة المصرية مسئولية تجهيز المدارس والمناخ الملائم للعملية التعليمية بكافة أركانها، ويتحمل أولياء أموركم أعباء تعليمكم ومسئولية تربيتكم ومتابعة اجتهادكم في دروسكم بالتعاون مع المدرسة، فعليكم مسئولية الالتزام بالحضور إلى المدرسة والمذاكرة والاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة”.

وأضاف: “أناشد أخوتي وأبنائي أولياء الأمور بالتعاون مع جهود الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية للمحافظة بتخفيف العبء عن كاهلكم وحماية أبنائنا وبناء شخصيتهم السليمة لهم وحمايتهم من تجار العلم، وذلك بعدم إرسال أبنائكم إلى الدروس الخصوصية.. وأعاهد أبنائي الطلاب بالتكريم وجوائز مميزة لجميع المتفوقين ممن سيحققون مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في كافة المراحل التعليمية، وكذلك كما عودتكم تكريم أيضًا الأوائل على مستوى المحافظة”.

واختتم: “أدعو الله تعالى أن يوفقكم جميعًا ويكون عامًا دراسيًا مليئ بالنجاحات والتفوق.. أبنائي الأعزاء أنتظر نجاحكم وتفوقكم .. فأجعلوا مدينتكم الباسلة تفخر بأبنائها”.