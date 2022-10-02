اجتماع عاصف بين نتنياهو ووفد أمريكي.. وفضح كاميرات سرية خلال اللقاء

وجهت الإدارة الأمريكية، السبت، تحذيرا لزعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، بشأن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور روبرت مينينديز، قد حذر نتنياهو من أن انضمام المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للحكومة الإسرائيلية المقبلة سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقل عن مصدر مطلع أن نتنياهو التقى السيناتور روبرت مينينديز خلال زيارة الأخير لتل أبيب، وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق من ضم أي شخصيات متطرفة للحكومة المقبلة.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو قد عبر عن غضبه من تصريحات السيناتور الأمريكي، وبأن كل من حضر اللقاء قد لاحظ كم كان نتنياهو مغتاظا.

وأشار الموقع إلى أن اللقاء الذي عقده نتنياهو مع وفد أمريكي رفيع المستوى، بزعامة السيناتور روبرت مينينديز قد جرى في تل أبيب في الخامس من شهر سبتمبر الماضي، وحاول خلاله نتنياهو تصوير اللقاء ووضع كاميرات سرية، إلا أن الوفد الأمريكي كشف هذه الخديعة الإسرائيلية، وطلب عدم تصوير اللقاء، بدعوى عدم استخدام نتنياهو له كدعاية انتخابية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة القدس في وقت متأخر من مساء السبت أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم مساء السبت حي الشيخ جراح، الواقع شرق مدينة القدس.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت مداخل الحي وانتشرت في المنطقة بالتزامن مع اقتحام بن غفير.