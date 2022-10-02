مدير إدارة مطروح يقوم بالتدريس لسد عجز المعلمين بإحدى المدارس

تفقد مجدى المنشاوى مدير عام إدارة مطروح التعليمية عددا من المدارس بمدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.



وأثناء المرور على مدرسة سملا فوجئ المنشاوى بوجود عجز فى معلمى اللغة الإنجليزية بالمدرسة فقام بنفسة بالشرح للطلاب.



كان عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد تابع فجر اليوم انطلاق وانتظام حركة تشغيل الأتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين يومياً من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجه وكيل الوزارة مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات النجيلة وبراني والضبعة ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه.

مدير تعليم مطروح يقدم شرح للطلاب